6 октября 1°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле почти за 11 млн рублей продается коттедж с деревянной гостиной и парадной зоной с клумбами из хвойников

Дом, площадью 120 кв. м, находится в поселке Солнечная Поляна на ул. Утренняя, 27. Это двухэтажный коттедж, построенный из кирпича, с фасадом из сайдинга и очень теплой крышей. К недвижимости прилагается земельный участок, размером более 10 соток. Цена предложения — 10,9 млн рублей.

Дом на ул. Утренняя, 27 в поселке Солнечная Поляна.
Дом на ул. Утренняя, 27 в поселке Солнечная Поляна.
Google. Карты.

Со стороны дом выглядит довольно просто: бежевый сайдинг с коричневыми боссажами, проемами окон и крышей. Здание огорожено кованой оградой, прикрытой с внутренней стороны металлопрофилем. Вход на участок украшают высокие ели.

Внутреннее наполнение более яркое. Перед домом организована красивая парадная зона с клумбами.

На участке построены гараж для двух машин, теплица, баня, беседка и бассейн. В доме есть большой подвал с теннисным столом и спортивными тренажерами. Для удобства оборудовано отдельное место для хранения урожая и банок с соленьями.

На первом этаже коттеджа разместились спальня, кухня, техническая и ванная комнаты. Гостиная находится здесь же. Ее стены полностью обшиты деревянным профилем. Вагонка создает уютную атмосферу провинциального загородного дома. Это фактурный материал, который хорошо удерживает тепло в помещении и неплохо звукоизолирует комнаты.

В Барнауле за 10,9 млн рублей продается коттедж с фасадом из сайдинга.
В Барнауле за 10,9 млн рублей продается коттедж с фасадом из сайдинга.
«Авито».

На втором этаже расположились большой холл, три спальни и ванная.

Поселок Солнечная Поляна построен в черте краевой столицы и примыкает к Индустриальному району, который считается спальным. Здесь полностью сформирована необходимая инфраструктура. В непосредственной близости находятся школа, детские сады, поликлиника, почтовое и банковское отделения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость