В Барнауле за 9,5 млн рублей продается коттедж с комнатой для заядлых охотников и пристройкой под автосервис

Большой трехэтажный дом находится в селе Власиха на ул. Мамонтова, 120. В нем семь комнат, котельная, погреб и специальное помещение для охотников и рыболовов. Площадь строения — 435 кв. м. Размер участка — 10 соток. Недвижимость оценили в 21,8 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле продается коттедж за 9.5 млн рублей с автосервисом и комнатой для рыболовов и охотников.

Коттедж стоит в районе, который считается одним из самых экологически чистых мест в краевой столице. Но это не единственное преимущество недвижимости.

Во-первых, здесь может с комфортом расположиться большая семья. На втором этаже дома пять комнат. Часть из них можно переоборудовать — организовать личный кабинет, домашний кинотеатр или игровое пространство для детей.

Во-вторых, в доме немало удобных помещений для хозяйственных нужд: сушильная комната, две гардеробные и погреб. Вдобавок, в коттедже оборудована специальная комната для охотников и рыболовов. Здесь есть все необходимое для хранения спецодежды, снаряжения, аксессуаров и т. д.

В Барнауле продается коттедж за 9.5 млн рублей с автосервисом и комнатой для рыболовов и охотников. «Циан».

На территории в 10 соток стоит не только дом. Здесь построены баня, сарай, гостевой домик и отапливаемая пристройка, где оборудован автосервис.