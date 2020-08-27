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Недвижимость

В Барнауле за 20 млн рублей продается коттедж с собственным кинотеатром и зоной отдыха

Объявление о продаже необычного дома появилось на сайте агентства «Алтайская Элита недвижимость». Огромный коттедж, площадью 405,9 кв. м расположился на улице Станционной. Она пролегает недалеко от улицы Матросова.

Коттедж с кинотеатром.
Коттедж с кинотеатром.
"Алтайская Элита недвижимость"

Необычный дизайн двухэтажного дома с цоколем и мансардой притягивает взгляд. В нем соединились разные материалы и цвета облицовки. Здесь искусственный камень, пластик и рыжий кирпич объединены в единый эклектичный стиль.

Коттедж стоит на участке площадью 9,22 сотки. На заднем дворе разбит уютный, цветущий сад.

Зал с кинотеатром разместился на первом этаже. Там же расположены гостиная с кухней и камином, бассейн, сауна, душ и т. д. На втором этаже — 3 спальни, на третьем, мансардном этаже — зона отдыха со спортзалом и бильярдным столом.

Но это еще не вся начинка необычного коттеджа. Дом может какое-то время существовать совершенно автономно. Здесь установлены: резервный котел, работающий на дизельном топливе, емкость для дизельного топлива объемом 3 куб.м., резервная емкость для питьевой воды с системой очистки на случай перебоя с водоснабжением.

Коттедж с кинотеатром.
Коттедж с кинотеатром.
«Алтайская Элита недвижимость»

По периметру подвала выполнена дренажная система с датчиками и насосами на случай подъема грунтовых вод.

Завершает образ большой теплый гараж с автоматическими воротами, беседка с камином и мангалом.

Цена дома — 20 млн рублей.

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