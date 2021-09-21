В Барнауле за 13,7 млн рублей продается «намоленное место» с баней, бассейном и альпийской горкой

В краевой столице выставили на продажу большой кирпичный коттедж с розовым фасадом и облицовкой из камня. Он построен на ул. Республиканской, 7 в поселке Плодопитомник. Его площадь составляет 201 кв. м, размер участка — 11 соток. Цена — 68,2 тыс. за «жилой квадрат». Дом отличается уникальной атмосферой.

«Особенность дома-энергетика, наполненная счастьем, гармонией и благополучием. „Намоленное место“ — проверено», — говорится в объявлении, выставленном на сайте «Авито».

Однако плюсы особняка на этом не ограничиваются.

На первом этаже дома находится веранда, которую можно использовать в качестве летней кухни, и большой рабочий кабинет. Гостей встречает просторная входная зона.

На втором этаже в мастер-спальне помимо стандартного набора помещений есть еще и отдельная гардеробная. Тут же размещаются две детские спальни. Они тоже оборудованы гардеробной, но к ним прилагается еще и кладовка.

Как отмечает продавец, дом очень теплый и уютный. Есть гараж и хозяйственный блок. На территории построены вольер для собаки, беседки для отдыха, детская игровая площадка, водоем с мостиком, закрытый летний бассейн.

Отдельного внимания заслуживает современная русская баня с парилкой, мойкой, комнатой отдыха и выходом в беседку.

В Барнауле продается розовый коттедж за 13,7. «Авито».

Земельный участок облагорожен. Над ним, судя по всему, хорошо потрудился ландшафтный дизайнер. Он сделал красивую альпийскую горку, высадил кустарники и плодовые деревья. Но оставил место и для обычных, дорогих сердцу ценителей загородной жизни, посадок.

Из дополнительных преимуществ — близость к центру Барнаула (15 мин на автомобиле), а также детские сады и школа, куда маленьких жителей Плодопитомника до поселка Южный довозит автобус.