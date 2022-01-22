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Недвижимость

В Барнауле за 36 млн рублей продается почти английский особняк для деловых людей

В краевой столице выставили на продажу коттедж площадью 350 кв. м. Он построен в районе с развитой инфраструктурой. По словам автора объявления на «Циан» дом «отлично подходит для деловых людей».

В Барнауле за 36 млн рублей продается коттедж с интерьерами в английском стиле.
В Барнауле за 36 млн рублей продается коттедж с интерьерами в английском стиле.
"Циан".

Коттедж находится в Ближних Черемушках на ул. Солнцева, 48. Отсюда рукой подать до торговых центров «Огни» и «Весна».

На участке 10 соток помимо дома построены просторный гараж для четырех машин, беседка и теплица. Территория благоустроена, на ней разбит сад с декоративными и плодовыми растениями.

Коттедж одноэтажный, но в нем обустроена большая мансарда, где разместились три спальни, гостиная, кухня, веранда с лестницей и т. д. На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, камин, четыре спальни, баня с бассейном и две комнаты отдыха.

В Барнауле за 36 млн рублей продается коттедж с интерьерами в английском стиле.
В Барнауле за 36 млн рублей продается коттедж с интерьерами в английском стиле.
«Циан».

В доме, вероятнее всего, поработал дизайнер. Для большинства помещений интерьер выполнен в чисто английском стиле. С ним прекрасно ужился современный стиль, который «проступает» в отдельных комнатах. Его влияние распространилось преимущественно на мансардную часть особняка.

«Дом с прекрасной энергетикой для настоящих ценителей спокойной и уютной семейной жизни», — говорится в объявлении.

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