В Барнауле за 36 млн рублей продается почти английский особняк для деловых людей

Коттедж находится в Ближних Черемушках на ул. Солнцева, 48. Отсюда рукой подать до торговых центров «Огни» и «Весна».
На участке 10 соток помимо дома построены просторный гараж для четырех машин, беседка и теплица. Территория благоустроена, на ней разбит сад с декоративными и плодовыми растениями.
Коттедж одноэтажный, но в нем обустроена большая мансарда, где разместились три спальни, гостиная, кухня, веранда с лестницей и т. д. На первом этаже находятся кухня, столовая, гостиная, камин, четыре спальни, баня с бассейном и две комнаты отдыха.
В доме, вероятнее всего, поработал дизайнер. Для большинства помещений интерьер выполнен в чисто английском стиле. С ним прекрасно ужился современный стиль, который «проступает» в отдельных комнатах. Его влияние распространилось преимущественно на мансардную часть особняка.
«Дом с прекрасной энергетикой для настоящих ценителей спокойной и уютной семейной жизни», — говорится в объявлении.