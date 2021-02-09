В Барнауле за 15,5 млн рублей продается просторный коттедж с ярким дизайном, где понравится любому котику

Объявления, размещенное на сайтах недвижимости максимально лаконичны. Фотографии говорят сами за себя. Коттедж, стоимостью в 15,5 млн рублей отличается простором, удобной планировкой и интересным дизайном интерьеров.
«Итог работы архитектора: все продумано до мелочей», — поясняет его владелец.
Судя по фотоотчету, профессионалы поработали не только над жилищем. Глядя на облагороженную территорию с газоном, кустарниками и вечнозелеными, хвойными деревьями чувствуется рука ландшафтного дизайнера.
На одну из фотографий попал представитель семейства кошачьих — он вольготно развалился на полу одного из коридоров. Его довольная мордочка говорит, что ему довольно хорошо живется в большом доме.
Отметим, что на территории коттеджа также построен гараж для двух автомобилей, есть баня и сауна, а дополнительный бонус к нему — современный и вместительный погреб.
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