31 мая
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Недвижимость

В Барнауле за 4,15 млн рублей продается «трешка» с бирюзовой кухней и «автопарком» из кроватей

Трехкомнатная квартира с балконом, яркой кухней и кроватями-автомобилями продается на ул. Гущина, 79 в Барнауле. Она стоит 71,552 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,15 млн рублей. Автор объявления на «Авито» уточняет, что «все, кроме стиральной машины», останется новым хозяевам.

Трехкомнатная квартира с кроватями-автомобилями за 4,15 млн рублей продается на ул. Гущина, 79 в Барнауле.
Трехкомнатная квартира с кроватями-автомобилями за 4,15 млн рублей продается на ул. Гущина, 79 в Барнауле.
"Авито".

Площадь «трешки» составляет 58 кв. м. По словам продавца, в ней выполнен «качественный» ремонт: «Делали сами и для себя».

Правда, добавляет, в санузле он отсутствует, и ванная только готова к «апгрейду». На стенах в ней аккуратно наклеена пестрая плитка, а еще висит розовая штора.

Кухня здесь оборудована настенными шкафами цвета морской волны, плитой и вместительным холодильником.

В детской комнате стоят две кровати в форме машин. У них синие «кузовы» и оранжевые колеса.

Кроме того, имеются гардеробная и остекленный балкон.

В объявлении на «Авито» отмечается, что квартира теплая, поскольку расположена в середине панельной «пятиэтажки». И, кстати, она находится на четвертом этаже.

В доме «спокойные соседи». И, к тому же, в районе ул. Гущина, 79 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, поликлиники и остановки общественного транспорта.

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