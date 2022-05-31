В Барнауле за 4,15 млн рублей продается «трешка» с бирюзовой кухней и «автопарком» из кроватей

Площадь «трешки» составляет 58 кв. м. По словам продавца, в ней выполнен «качественный» ремонт: «Делали сами и для себя».
Правда, добавляет, в санузле он отсутствует, и ванная только готова к «апгрейду». На стенах в ней аккуратно наклеена пестрая плитка, а еще висит розовая штора.
Кухня здесь оборудована настенными шкафами цвета морской волны, плитой и вместительным холодильником.
В детской комнате стоят две кровати в форме машин. У них синие «кузовы» и оранжевые колеса.
Кроме того, имеются гардеробная и остекленный балкон.
В объявлении на «Авито» отмечается, что квартира теплая, поскольку расположена в середине панельной «пятиэтажки». И, кстати, она находится на четвертом этаже.
В доме «спокойные соседи». И, к тому же, в районе ул. Гущина, 79 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, поликлиники и остановки общественного транспорта.