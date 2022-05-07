В Барнауле за 26 млн рублей продается усадьба со «сказачной» баней из дерева и «пещерным» бассейном

Предложение появилось на сайте «Авито» перед второй волной майских праздников. По словам автора объявления, недвижимость подойдет для проживания «дружной семьи, предпочитающей уют и свободу».
Общая площадь коттеджа составляет 407 кв. м. Он разделен на две автономные части, которые можно при желании объединить. Дом выполнен в английском стиле. Крышу украшает кованый конек и двухступенчатая башенка, увенчанная флюгером. А вот фасад не такой примечательный, он облицован металлическим сайдингом бежевого и шоколадного оттенков.
На первом этаже большой половины дома разместились: прихожая, гостиная, кухня, ванная и уборная. На втором — три спальни и еще один санузел. В подвале оборудованы хозпомещение и спортивный зал. В другой половине коттеджа есть кухня-гостиная, просторная комната, ванная и уборная.
Перед входом владельцы сделали парковку для двух автомобилей. Помимо этого, на территории построены два гаража. Один — с подъемными воротами, другой — с погребом и распашными воротами.
Одна из ярких фишек усадьбы — банный комплекс «Сказка». Его интерьеры выполнены из дерева, а «сказочности» добавляют декоративные детали: широкий стол с коваными бортами, лавки, шкуры, самовары, угольный утюг и многое другое. Рукотворная «пещера» с бассейном в глубине комнаты отдыха, мангальная зона из кирпича и сеновал только усиливают эффект.
«Под банным комплексом в полуподвальном помещении находятся: большая мастерская, комната с оборудованием для бассейна, котельная», — сказано на сайте.
На участке также построены домик для гостей, теплица и небольшое строение для хранения хозинвентаря. Территория благоустроена. На участке высажен газон и разбит сад с яблонями, грушами, малиной, вишней и т.д.