7 мая
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Недвижимость

В Барнауле за 26 млн рублей продается усадьба со «сказачной» баней из дерева и «пещерным» бассейном

Рынок частной недвижимости краевой столицы пополнился интересным и не дешевым предложением. Это большая усадьба на ул. Сапфировая в элитном поселке «Солнечная поляна», состоящая из двухэтажного коттеджа, домика для гостей, банного комплекса и двух гаражей. Здания построены на участке площадью 11 соток. Стоимость недвижимости — 26 млн рублей.

В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со "сказочной" баней.
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со "сказочной" баней.
"Авито".

Предложение появилось на сайте «Авито» перед второй волной майских праздников. По словам автора объявления, недвижимость подойдет для проживания «дружной семьи, предпочитающей уют и свободу».

Общая площадь коттеджа составляет 407 кв. м. Он разделен на две автономные части, которые можно при желании объединить. Дом выполнен в английском стиле. Крышу украшает кованый конек и двухступенчатая башенка, увенчанная флюгером. А вот фасад не такой примечательный, он облицован металлическим сайдингом бежевого и шоколадного оттенков.

На первом этаже большой половины дома разместились: прихожая, гостиная, кухня, ванная и уборная. На втором — три спальни и еще один санузел. В подвале оборудованы хозпомещение и спортивный зал. В другой половине коттеджа есть кухня-гостиная, просторная комната, ванная и уборная.

Перед входом владельцы сделали парковку для двух автомобилей. Помимо этого, на территории построены два гаража. Один — с подъемными воротами, другой — с погребом и распашными воротами.

В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со &quot;сказочной&quot; баней.
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со «сказочной» баней.
«Авито».
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со &quot;сказочной&quot; баней.
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со «сказочной» баней.
«Авито».
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со &quot;сказочной&quot; баней.
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со «сказочной» баней.
«Авито».
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со &quot;сказочной&quot; баней.
В Барнауле на ул. Сапфировая продается усадьба со «сказочной» баней.
«Авито».

Одна из ярких фишек усадьбы — банный комплекс «Сказка». Его интерьеры выполнены из дерева, а «сказочности» добавляют декоративные детали: широкий стол с коваными бортами, лавки, шкуры, самовары, угольный утюг и многое другое. Рукотворная «пещера» с бассейном в глубине комнаты отдыха, мангальная зона из кирпича и сеновал только усиливают эффект.

«Под банным комплексом в полуподвальном помещении находятся: большая мастерская, комната с оборудованием для бассейна, котельная», — сказано на сайте.

На участке также построены домик для гостей, теплица и небольшое строение для хранения хозинвентаря. Территория благоустроена. На участке высажен газон и разбит сад с яблонями, грушами, малиной, вишней и т.д.

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