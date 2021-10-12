В Барнауле за 17,2 млн рублей продается уютный особняк для ценителей дорогих интерьеров и винтовых лестниц

Особняк построен из кирпича. Он двухэтажный. Часть функциональных помещений находятся в полуподвале. Современный интерьер дома преимущественно выдержан в бежевых тонах. Видно, что для его создания были использованы дорогие и качественные материалы.
Интерьер трудно отнести к определенному стилю. Комнаты, скорее, наполняет эклектика, не обремененная лишними деталями. Он отличается вкусом, сдержанностью форм и оттенков.
С одной стороны обстановка отдельно напоминает современную классику, с другой имеет «размытые» черты арт-деко, с третьей — хранит дух классицизма, таящийся в стилизованных канделябрах и камине с порталом.
Все это никак не конфликтует с вполне функциональным наполнением окружающего пространства небольшой усадьбы: баней, бассейном, беседкой с печкой, коптильней и мини-водопадом с цветником.