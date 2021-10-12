В Барнауле за 17,2 млн рублей продается уютный особняк для ценителей дорогих интерьеров и винтовых лестниц

Стильный коттедж с зеленой крышей находится на ул. Севастопольская, 26-а. От предложений данной ценовой категории его отличает продуманный стиль интерьеров, сдержанность цветов и винтовая кованая лестница. Общая площадь здания — 209 кв м. Размер участка под домом — 6,7 соток. Цена — 82,3 тыс. за кв. м.

В Барнауле за 17,2 млн рублей продается коттедж с зеленой крыше и кованой винтовой лестницей.

Особняк построен из кирпича. Он двухэтажный. Часть функциональных помещений находятся в полуподвале. Современный интерьер дома преимущественно выдержан в бежевых тонах. Видно, что для его создания были использованы дорогие и качественные материалы.

Интерьер трудно отнести к определенному стилю. Комнаты, скорее, наполняет эклектика, не обремененная лишними деталями. Он отличается вкусом, сдержанностью форм и оттенков.

С одной стороны обстановка отдельно напоминает современную классику, с другой имеет «размытые» черты арт-деко, с третьей — хранит дух классицизма, таящийся в стилизованных канделябрах и камине с порталом.

В Барнауле за 17,2 млн рублей продается коттедж с зеленой крыше и кованой винтовой лестницей. «Авито».

Все это никак не конфликтует с вполне функциональным наполнением окружающего пространства небольшой усадьбы: баней, бассейном, беседкой с печкой, коптильней и мини-водопадом с цветником.