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Недвижимость

В Барнауле за 20 млн рублей продают большой коттедж с собственным лесом

В Барнауле продают двухэтажный коттедж с дизайнерским ремонтом в европейском стиле. Площадь дома — 243 квадратных метра, сообщает «Недвижимость Алтай».

Коттедж в европейском стиле.
Коттедж в европейском стиле.
realtai.ru

В объявлении указано, что «дом построен по индивидуальному проекту в европейском стиле, имеет основной парадный вход, вход из гаража, дополнительный выход на территорию участка».

На первом этаже — прихожая, гардеробная, санузел, бытовая комната, кабинет-библиотека, кухня-гостиная с камином и отдельным выходом на закрытую террасу.

На втором этаже — три спальных комнаты, ванная, санузел, гардеробная комната. В цокольном этаже находится кладовая комната.

На территории участка выполнили благоустройство, построили баню с кухней и комнатой отдыха, гаражный комплекс с беседкой-барбекю, есть хозблок. Кроме того, на территории — собственный лес.

Стоимость коттеджа — 20 млн рублей.

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