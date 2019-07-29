В Барнауле за 20 млн рублей продают большой коттедж с собственным лесом

В объявлении указано, что «дом построен по индивидуальному проекту в европейском стиле, имеет основной парадный вход, вход из гаража, дополнительный выход на территорию участка».
На первом этаже — прихожая, гардеробная, санузел, бытовая комната, кабинет-библиотека, кухня-гостиная с камином и отдельным выходом на закрытую террасу.
На втором этаже — три спальных комнаты, ванная, санузел, гардеробная комната. В цокольном этаже находится кладовая комната.
На территории участка выполнили благоустройство, построили баню с кухней и комнатой отдыха, гаражный комплекс с беседкой-барбекю, есть хозблок. Кроме того, на территории — собственный лес.
Стоимость коттеджа — 20 млн рублей.