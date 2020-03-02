В Барнауле за 16,5 млн рублей продают двухуровневый пентхаус с панорамным видом на город

Продавец пишет, что двухуровневый пентхаус солнечный и просторный, «с шикарной отделкой от лучшего дизайнера Барнаула, выполненной в современном стиле».
Автор объявления отмечает, что квартира укомплектована бытовой техникой и мебелью.
«Панорамный вид на город и открытая просторная терраса со снежной горкой зимой и бассейном летом подарят ощущения загородного дома и вызовет восхищение у ваших гостей», — сказано в объявлении.
Стоимость квартиры — 16 млн 500 тыс. рублей. Продавец указывает, что возможен обмен на недвижимость за рубежом.