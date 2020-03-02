Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В Барнауле за 16,5 млн рублей продают двухуровневый пентхаус с панорамным видом на город

В Барнауле продают большую четырехкомнатную квартиру в доме рядом с рекой Обь. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Квартира в Барнауле.
Квартира в Барнауле.
avito.ru

Продавец пишет, что двухуровневый пентхаус солнечный и просторный, «с шикарной отделкой от лучшего дизайнера Барнаула, выполненной в современном стиле».

Автор объявления отмечает, что квартира укомплектована бытовой техникой и мебелью.

«Панорамный вид на город и открытая просторная терраса со снежной горкой зимой и бассейном летом подарят ощущения загородного дома и вызовет восхищение у ваших гостей», — сказано в объявлении.

Стоимость квартиры — 16 млн 500 тыс. рублей. Продавец указывает, что возможен обмен на недвижимость за рубежом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость