В Барнауле за 39 млн рублей продают гигантский дом в тысячу «квадратов»

В Барнауле продают дом, общая площадь которого 1000 квадратных метров. Он состоит из двух половин с общим входом, пишет «Недвижимость Алтай».

На первом этаже первой части — холл, санузел, кухня-столовая, погреб, баня, комната отдыха, веранда с выходом во двор. Также есть гараж на два автомобиля, две комнаты с верандами и маленькая кухня. На втором уровне находятся две комнаты, на третьем — две комнаты с верандами, кухня, каминный зал с бильярдным, теннисным столом, тренажёрами.

На первом этаже второй половины — двухкомнатная студия, гараж, помещение свободного назначения, котельная, веранда с выходом во двор. На втором этаже разместились двухкомнатная студия с большой верандой, четыре комнаты, санузел с душем. На третьем уровне — комната с верандой и санузлом, однокомнатная студия, трехкомнатная квартира.

Стоимость дома — 39 млн рублей.