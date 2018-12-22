В Барнауле за 39 млн рублей продают гигантский дом в тысячу «квадратов»

На первом этаже первой части — холл, санузел, кухня-столовая, погреб, баня, комната отдыха, веранда с выходом во двор. Также есть гараж на два автомобиля, две комнаты с верандами и маленькая кухня. На втором уровне находятся две комнаты, на третьем — две комнаты с верандами, кухня, каминный зал с бильярдным, теннисным столом, тренажёрами.
На первом этаже второй половины — двухкомнатная студия, гараж, помещение свободного назначения, котельная, веранда с выходом во двор. На втором этаже разместились двухкомнатная студия с большой верандой, четыре комнаты, санузел с душем. На третьем уровне — комната с верандой и санузлом, однокомнатная студия, трехкомнатная квартира.
Стоимость дома — 39 млн рублей.