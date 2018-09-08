В Барнауле за 30 млн рублей продают коттедж с VIP-зоной

В доме есть гостиная, кухня, несколько спален, зимний сад и VIP-зона для проведения вечеринок.
На территории находятся гараж на три автомобиля, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой и печью. На участке есть розарий.
В Барнауле за 29,9 млн рублей продают коттедж площадью 393 квадратных метра, расположенный в поселке Цветы Алтая. Объект построен по эксклюзивному проекту, сообщает сайт «Недвижимость Алтая».
В доме есть гостиная, кухня, несколько спален, зимний сад и VIP-зона для проведения вечеринок.
На территории находятся гараж на три автомобиля, хозяйственные помещения, банный комплекс с террасой и печью. На участке есть розарий.
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