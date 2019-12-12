В Барнауле за 32 млн рублей продают коттедж с висячей галереей

Площадь трехуровневого дома составляет 570 кв. м., есть собственный лифт, работающий абсолютно бесшумно, подчеркивает продавец.
На подземном уровне находится гараж на 5−6 автомобилей и спортзал, чуть выше — SPA-зона с бассейном и хамамом. На втором этаже — жилое пространство: гостиная, столовая, спальни, кабинет, детские и санузел.
Особняк также отличился висячей галереей — это второй уровень, который почти полностью состоит из стекла и частично стоит на столбах. Выступающие его части служат еще и балконами с видами на поселок и лес.
В подарок собственник отдает готовый дизайн-проект от специалистов из Санкт-Петербурга.