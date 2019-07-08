В Барнауле за 25 млн рублей продают коттедж в дворянском стиле

В Барнауле продают коттедж, расположенный в нагорной части города. Внутреннее убранство дома выполнено в дворянском стиле, сказано в объявлении, размещенном на сайте avito.ru.

В Барнауле продают коттедж в дворянском стиле.

Продавец пишет, что дом построен полностью из красного кирпича, плиты перекрытия — железобетонные, крыша — металлочерепица. Гараж на 2 автомобиля и хозяйственные постройки расположены рядом с домом, также есть баня, теплица.

Внутри — лестница, ведущая с первого на второй этаж. На первом: кухня-столовая, гостиная с камином, гардеробная, санузел, комната-кабинет, вторая веранда, ведущая в сад. На втором этаже: 3 спальни, ванная комната, санузел, холл для отдыха.

Также есть полноценный подвал с бильярдной комнатой, сауной, постирочной и гардеробной.

«Собственная газовая котельная, вода, канализация и электричество — центральные. Отличный участок, на территории плодоносящий сад. Хорошая экология — одно из главных достоинств поселка», — отмечает продавец.

Он также сообщает, что дом подходит под гостинничный бизнес (рядом федеральный центр травматологии, краевая клиническая больница и др.).

Стоимость коттеджа — 25 млн рублей.