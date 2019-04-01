В Барнауле за 11,5 млн рублей продают коттедж в классическом стиле

В барнаульском поселке продают коттедж, ремонт в котором выполнили в классическом стиле, сообщает «Недвижимость Алтай».

Площадь коттеджа — 180 квадратных метров. На первом и втором этажах находятся большая гостиная с камином, 4 спальных комнаты, кухня с гарнитуром и бытовой техникой, встроенная гардеробная, 2 туалетных комнаты, в одной из которых есть джакузи.

На цокольном этаже предусмотрен бильярдный зал, мастерская, хозяйственная и газовый котел. В доме есть централизованное водоснабжение, центральная канализация и газовое отопление.

На участке в 14 соток находятся баня с кладовой, теплица, зона для барбекю, летняя веранда с кухней, гараж.

Стоимость коттеджа — 11 млн 500 тыс. рублей.