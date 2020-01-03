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Недвижимость

В Барнауле за 15,5 млн рублей продают квартиру с камином и сауной

В Барнауле продают трехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров. Внутри есть камин на дровах и сауна. Объявление разместили на сайте avito.ru.

Квартира с камином и сауной.
Квартира с камином и сауной.
avito.ru

Автор объявления пишет, что дом находится в городке в лесу в 300 метрах от реки Обь, в тихом спокойном районе. На охраняемой закрытой территории: детские площадки, фонтаны. В шаговой доступности: детский сад, продуктовые магазины, аптека и многое другое-

В частности, в квартире есть сауна из лиственницы и действующий камин на дровах (труба выходит на крышу). Кроме того, внутри «умная» система освещения, ударопрочная входная дверь сделанная на заказ, а на лоджии мраморные подоконники.

В объявлении указано, что территория охраняется. Там проводят обработку от клещей и комаров.

Стоимость квартиры — 15,5 млн рублей.

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