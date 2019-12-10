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Недвижимость

В Барнауле за 42,5 млн рублей продают огромный коттедж с монолитными перекрытиями

Трехэтажный кирпичный коттедж продают в Барнауле за 42,5 млн рублей. Объявление размещено на ЦИАН.

Коттедж за 42,5 млн рублей в Барнауле.
Коттедж за 42,5 млн рублей в Барнауле.
barnaul.cian.ru.

Дом построен в 2014 году. Его площадь составляет 420 кв. м. В коттедже установлены монолитные железобетонные перекрытия. Окна со стеклопакетами, под ними в полу установлены конвекторы.

На всех окнах первого и цокольного этажей стоят антивандальные рольставни. На цокольном этаже дома расположены холл, зал для отдыха, домашний кинотеатр, постирочная и котельная.

Первый этаж занимает парадная, холл, гостиная с домашним кинотеатром, а также кухня и гостевой санузел. На втором этаже находится хозяйская спальня с ванной и большой гардеробной комнатой, а также выходом на террасу — здесь же три спальни с гардеробными, санузел и ванная комната.

На третьем этаже — две спальни, детская игровая, с/у с ванной комнатой с душевой.

На приусадебном участке выполнен ландшафтный дизайн. На его территории — газоны, ночные фонари, декоративные деревья. На участке установлены дренажная система отвода воды и система видеонаблюдения.

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