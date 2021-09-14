В Барнауле за 33 млн рублей продают особняк с тайной комнатой, камином и трехметровым забором

Особняк отличается сдержанностью кирпичного фасада. Его геометрическую простоту прекрасно дополняет зеленая вальмовая крыша с ломаным склоном и белые оконные проемы, расположенные симметрично относительно входной группы.
Судя по описанию, двухэтажный дом в отличном состоянии. В нем есть функциональный подвал, гардеробная, зал с камином, кухня-столовая, кабинет и три спальни.
В одной из комнат едва проглядывает дверь, декорированная под цвет и фактуру стены, в которой находится. Ее выдает только белая дверная ручка. При желании эту часть фурнитуры можно просто убрать.
Над интерьерами особо не трудились с точки зрения концептуального дизайна. В то же время, видно, что были использованы только качественные материалы и дорогая мебель.
Их больших плюсов: отдельно стоящая баня с комнатой отдыха и кухней (ее можно использовать в качестве летнего домика для гостей), технический въезд с металлическим навесом, теплица, бассейн и зона барбекю.
В коттедже проведены: электричество, отопление, водоснабжение, центральная канализация и газ. Территория облагорожена. Здесь много зелени
Все это великолепие окружено глухим, трехметровым металлическим забором.
Приятный бонус — хорошие, доброжелательные соседи и развитая инфраструктура.
«Дом строили для себя, на качестве не экономили. Продается в связи с переездом за границу», — говорится в объявлении.