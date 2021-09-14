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Недвижимость

В Барнауле за 33 млн рублей продают особняк с тайной комнатой, камином и трехметровым забором

Кирпичный дом, выставленный на продажу в краевой столице, находится на ул. Новгородская, 19. Это элитный коттеджный поселок, построенный неподалеку от Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Его площадь — 275 кв. м. Размер участка под ним — 13 соток.

В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
"Циан".

Особняк отличается сдержанностью кирпичного фасада. Его геометрическую простоту прекрасно дополняет зеленая вальмовая крыша с ломаным склоном и белые оконные проемы, расположенные симметрично относительно входной группы.

Судя по описанию, двухэтажный дом в отличном состоянии. В нем есть функциональный подвал, гардеробная, зал с камином, кухня-столовая, кабинет и три спальни.

В одной из комнат едва проглядывает дверь, декорированная под цвет и фактуру стены, в которой находится. Ее выдает только белая дверная ручка. При желании эту часть фурнитуры можно просто убрать.

Над интерьерами особо не трудились с точки зрения концептуального дизайна. В то же время, видно, что были использованы только качественные материалы и дорогая мебель.

В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
«Циан».

Их больших плюсов: отдельно стоящая баня с комнатой отдыха и кухней (ее можно использовать в качестве летнего домика для гостей), технический въезд с металлическим навесом, теплица, бассейн и зона барбекю.

В коттедже проведены: электричество, отопление, водоснабжение, центральная канализация и газ. Территория облагорожена. Здесь много зелени

Все это великолепие окружено глухим, трехметровым металлическим забором.

В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
В Барнауле на ул. Новгородская, 19 продается коттедж за 33 млн рублей.
«Циан».

Приятный бонус — хорошие, доброжелательные соседи и развитая инфраструктура.

«Дом строили для себя, на качестве не экономили. Продается в связи с переездом за границу», — говорится в объявлении.

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