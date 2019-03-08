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Недвижимость

В Барнауле за 300 млн рублей продают участок под строительство ТРЦ

На Правобережном тракте в Барнауле за 300 млн продают земельный участок площадью 34 га. Собственник отмечает, что площадка подходит для строительства крупного торгово-развлекательного центра, логистического центра и жилого поселка, сообщает «Недвижимость Алтая».

Автомобили в Барнауле. Новый мост.
Автомобили в Барнауле. Новый мост.
Анна Зайкова

Рядом с территорией находится развязка дорог на Старый и Новый мосты, съезд с федеральной трассы. Сообщается, что в радиусе 8 км интенсивно строят жилье.

По данным портал, на сегодняшний день этот участок второй по дороговизне в Алтайском крае.

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