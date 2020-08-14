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Недвижимость

В Барнауле за 27 млн рублей продают здание бывшего ресторана

Помещения в здании на пр. Ленина 21а, где располагался сырный ресторан «Моцарелла», выставили на продажу, сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Банк продает здание ресторана-квеста в Барнауле.
Банк продает здание ресторана-квеста в Барнауле.
altayrealt.ru

Общая площадь помещений составляет почти 677 кв. м. В лот входят пять нежилых помещений на двух этажах, подвале и на мансарде, а также земельный участок.

В этом здании работал ресторан-квест «В темноте», где посетители в масках и защитных костюмах принимали пищу в темноте, параллельно выполняя задания ведущего.

Также по этому адресу арендовали помещения нотариусы, медицинский центр и другие заведения общепита. Большинство из них уже не работает.

Активы реализует Сбербанк. Стоимость составляет 26 990 000 рублей.

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