В Барнауле за 50 тысяч в месяц сдают коттедж с ангаром для авто

Дом в 260 квадратных метров находится в березовой роще. На территории расположены баня, терраса, вольер для собак и ангар для трех автомобилей.
В коттедже есть большая гостиная, столовая, кухня, две спальни, кабинет и санузлы.
В барнаульском поселке Южный за 50 тысяч рублей в месяц сдают в аренду огромный коттедж, пишет «Недвижимость Алтая».
Дом в 260 квадратных метров находится в березовой роще. На территории расположены баня, терраса, вольер для собак и ангар для трех автомобилей.
В коттедже есть большая гостиная, столовая, кухня, две спальни, кабинет и санузлы.
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