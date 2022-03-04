В Барнауле за зданием ТРЦ «Праздничный» построят детскую офтальмологическую клинику

Детская офтальмология, рассчитанная на 100 посетителей, появится в центре жилого квартала в спальном районе Барнаула. Клинику построят на пустом участке на ул. Лазурная, 12. Она расположится позади ТРЦ «Праздничный». Проект здания одобрили в четверг, 3 марта, на заседании градостроительного совета. Подробности — в материале altapress.ru.

Что построят на Лазурной

Будущий объект повторит архитектуру уже построенного справа от пустого земельного участка бизнес-центра «Лазурный». С оглядкой на него была выбрана г-образная форма зданий и колористическое решение фасадов.

По словам автора проекта, архитектора Владимира Золотова, вместе два строения должны стать завершенным ансамблем. Исходя из этого были выбраны серо-бежевые тона фасадов будущей клиники, обильное остекление и козырек над коричневой входной группой.

К тому же, оба здания будут стоять на одном, не разделенном, земельном участке.

Неподалеку расположен храмовый комплекс — белоснежная Иоанно-Богословская церковь с золотыми куполами. Ближайшая застройка — малоэтажная, высота зданий составляет два-три этажа.

Характеристики объекта 4,09 тыс. кв. м — площадь участка

1,4 тыс. кв. м — площадь существующего здания

1,45 тыс. кв. м — площадь проектируемой клиники

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная , 12. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Градсовет поддержал

В детской офтальмологии планируют принимать пациентов примыкающих районов. Здание рассчитано на 100 посетителей и 80 работников — медицинских специалистов и обслуживающего персонала.

На участок будут организованы три въезда. Еще два въезда уже существуют. Авторы проекта предусмотрели еще и центральный подъезд для спецтехники на экстренный случай.

Деления территории забором не планируется.

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная , 12. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Клинику обеспечат зелеными зонами и парковкой на 12 машиномест, еще 22 автомобиля можно будет разместить за границами участка.

У членов градсовета практически не возникло вопросов. Смутила лишь небольшая высота будущего объекта и наличие маленького здания подстанции с технологической площадкой по соседству. Но объекты находятся на соседнем участке и с ними ничего пока сделать нельзя.

Эксперты охарактеризовали проект как скромный и деликатный. Практически единогласно его согласовали.

Клиника или бизнес-центр

В ходе заседания Владимир Золотов отметил, что в здании рядом с запроектированной деткой клиникой также расположена офтальмология. Однако, судя по данным сервиса 2GIS, здесь построен трехэтажный бизнес-центр «Лазурный».

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная , 12. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Сейчас в нем снимают помещения 19 арендаторов. Среди них: центр найма курьеров «Яндекс.Go», студия эпиляции Laserlime, проектная организация «АПС-Групп», офис сети школ иностранного языка «Бейкер-Стрит», проектная организация «Гиперборея» и т.д.

На ул. Лазурная, 12 действительно планировалось построить детскую офтальмологическую клинику сети «Евростиль» (принадлежит бизнесмену Герману Богушевскому). В 2015 году проект медицинского учреждения презентовали на градостроительном совете. Его представляло архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

За ТРЦ «Праздничный» должно было вырасти четырехэтажное здание с парковкой и детской площадкой. Авторы хотели разделить его на два блока — лечебный и административный. Строительство запланировали на 2015 год. Однако тогда градсовет не одобрил проект «Инновации».