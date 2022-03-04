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Недвижимость

В Барнауле за зданием ТРЦ «Праздничный» построят детскую офтальмологическую клинику

Детская офтальмология, рассчитанная на 100 посетителей, появится в центре жилого квартала в спальном районе Барнаула. Клинику построят на пустом участке на ул. Лазурная, 12. Она расположится позади ТРЦ «Праздничный». Проект здания одобрили в четверг, 3 марта, на заседании градостроительного совета. Подробности — в материале altapress.ru.

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Что построят на Лазурной

Будущий объект повторит архитектуру уже построенного справа от пустого земельного участка бизнес-центра «Лазурный». С оглядкой на него была выбрана г-образная форма зданий и колористическое решение фасадов.

По словам автора проекта, архитектора Владимира Золотова, вместе два строения должны стать завершенным ансамблем. Исходя из этого были выбраны серо-бежевые тона фасадов будущей клиники, обильное остекление и козырек над коричневой входной группой.

К тому же, оба здания будут стоять на одном, не разделенном, земельном участке.

Неподалеку расположен храмовый комплекс — белоснежная Иоанно-Богословская церковь с золотыми куполами. Ближайшая застройка — малоэтажная, высота зданий составляет два-три этажа.

Характеристики объекта

  • 4,09 тыс. кв. м — площадь участка
  • 1,4 тыс. кв. м — площадь существующего здания
  • 1,45 тыс. кв. м — площадь проектируемой клиники
Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Градсовет поддержал

В детской офтальмологии планируют принимать пациентов примыкающих районов. Здание рассчитано на 100 посетителей и 80 работников — медицинских специалистов и обслуживающего персонала.

На участок будут организованы три въезда. Еще два въезда уже существуют. Авторы проекта предусмотрели еще и центральный подъезд для спецтехники на экстренный случай.

Деления территории забором не планируется.

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Клинику обеспечат зелеными зонами и парковкой на 12 машиномест, еще 22 автомобиля можно будет разместить за границами участка.

У членов градсовета практически не возникло вопросов. Смутила лишь небольшая высота будущего объекта и наличие маленького здания подстанции с технологической площадкой по соседству. Но объекты находятся на соседнем участке и с ними ничего пока сделать нельзя.

Эксперты охарактеризовали проект как скромный и деликатный. Практически единогласно его согласовали.

Клиника или бизнес-центр

В ходе заседания Владимир Золотов отметил, что в здании рядом с запроектированной деткой клиникой также расположена офтальмология. Однако, судя по данным сервиса 2GIS, здесь построен трехэтажный бизнес-центр «Лазурный».

Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Визуализация проекта детской офтальмологической клиники на ул. Лазурная, 12.
Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Сейчас в нем снимают помещения 19 арендаторов. Среди них: центр найма курьеров «Яндекс.Go», студия эпиляции Laserlime, проектная организация «АПС-Групп», офис сети школ иностранного языка «Бейкер-Стрит», проектная организация «Гиперборея» и т.д.

На ул. Лазурная, 12 действительно планировалось построить детскую офтальмологическую клинику сети «Евростиль» (принадлежит бизнесмену Герману Богушевскому). В 2015 году проект медицинского учреждения презентовали на градостроительном совете. Его представляло архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

За ТРЦ «Праздничный» должно было вырасти четырехэтажное здание с парковкой и детской площадкой. Авторы хотели разделить его на два блока — лечебный и административный. Строительство запланировали на 2015 год. Однако тогда градсовет не одобрил проект «Инновации».

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