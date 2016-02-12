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Недвижимость

В Барнауле заселяют долгострой «СтройГАЗа», но не весь

До конца февраля часть дольщиков дома на Павловском тракте, 291 получат ключи от квартир, сообщили в администрации Барнаула. Объект — очередное наследие компании «СтройГАЗ».

ЖК "Олимпийский".
ЖК "Олимпийский".
архив ИСК "Династия девелопмент".

С 2017 года дом достраивал генподрядчик «Сибресурс», к которому объект перешел от обанкротившегося «СтройГАЗа». Компания получает последние разрешительные документы от Ростехнадзора и после заключения инспекции Госстройнадзора начнет выдавать ключи в первой блок-секции.

Ситуация со сдачей второй секции осложняется образовавшимся разрывом в финансировании. В целом для завершения работ на доме сегодня требуется около 25 млн рублей.

По словам замглавы администрации по градостроительству Сергея Демина, отсутствие средств и как следствие перенос сроков сдачи дома — это не проблема дольщиков, свои обязательства они выполнили, оплатив квартиры.

По итогу заседания рабочей группы АО «Барнаулкапстрой» поручили в кратчайшие сроки проработать вопрос о возможности привлечения инвестора для продолжения строительных работ.

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