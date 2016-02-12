В Барнауле заселяют долгострой «СтройГАЗа», но не весь

С 2017 года дом достраивал генподрядчик «Сибресурс», к которому объект перешел от обанкротившегося «СтройГАЗа». Компания получает последние разрешительные документы от Ростехнадзора и после заключения инспекции Госстройнадзора начнет выдавать ключи в первой блок-секции.
Ситуация со сдачей второй секции осложняется образовавшимся разрывом в финансировании. В целом для завершения работ на доме сегодня требуется около 25 млн рублей.
По словам замглавы администрации по градостроительству Сергея Демина, отсутствие средств и как следствие перенос сроков сдачи дома — это не проблема дольщиков, свои обязательства они выполнили, оплатив квартиры.
По итогу заседания рабочей группы АО «Барнаулкапстрой» поручили в кратчайшие сроки проработать вопрос о возможности привлечения инвестора для продолжения строительных работ.