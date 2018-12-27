В Барнауле жители трех маленьких домов требуют в суде снести 16-этажную высотку

Жители трех частных домов в центре Барнаула требуют в суде снести недавно построенный и уже заселенный 16-этажный жилой дом на ул. Чернышевского, 186. Из-за слишком близкого расположения высотки они потеряли право на безопасную жизнь, считают они. Между тем, компания-застройщик поясняет: закон она не нарушила, а доказательство этому — разрешения на строительство дома и ввод в эксплуатацию.

Мир изменился

Бульдозеры приехали сюда осенью 2016-го. К тому моменту обитателей частного сектора вдоль улицы Чернышевского застройщик уже расселил. Всех. Кроме жителей нескольких небольших домов, оказавшихся к стройплощадке, что называется, забор к забору.

Светлана Решетникова, житель одного из них, купила в ипотеку добротный, с нулевым износом, кирпичный дом в конце 2015 года. Тихое, почти деревенское, местечко в центре Барнаула, казалось, будто создано для ее семьи.

Никто и предположить не мог, что мир вокруг изменится так внезапно и быстро. Началась большая стройка.

Жизнь стала невыносимой

Право на спокойную жизнь в своем доме Светлана Решетникова и ее соседи пытались защитить, как умели: это были десятки обращений во все инстанции вплоть до администрации президента и следственного комитета. Многие ответственные товарищи слали отписки в ответ. Но были и те, чьи ответы они сегодня намерены использовать в суде.

«Слушайте, но стройка — это всегда проблема, разве могло быть иначе?» — спрашиваю я.

«Наверное, могло бы. Если бы стройка началась не так близко к нам — в наши огороды летел строительный мусор, а над крышей, бывало, проносили грузы», — отвечает Светлана Решетникова.

Мои собеседники показывают ответ главного архитектора края (сегодня его должность называется иначе) Виктора Четошникова — документ есть в редакции. Четошников оговаривается, что его оценка предварительная, но, так или иначе, для размещения этого дома с необходимыми площадками для отдыха, гостевого транспорта, зеленых насаждений выделенная ему территория (3,8 тыс. кв. метров) мала. Не хватает еще 4,5 тыс.

Светлана Решетникова , житель дом на ул. Чернышевского , 192в. altapress.ru

Правда, его ответ ничего не изменил и ни на что не повлиял. Тем временем люди продолжали стучаться во все двери. В госинспекции их даже упрекнули в злоупотреблении правом, рассказывает Татьяна Ширнина, дочь владелицы другого дома. «Ну ведь ответ не соответствовал сути вопроса», — недоумевает она.

Хотя, полагаем, всем было бы проще, если бы и с этими жильцами застройщик договорился о выкупе.

«Нам не сделали никаких предложений, нас просто поместили в ад», — говорит Светлана Решетникова.

Высотка на Чернышевского , 186. altapress.ru

В прифронтовой полосе

«Когда из мерзлой земли начали выворачивать фундаменты, в наших домах пошли первые трещины», — вспоминает Светлана. Опасны ли они?

«Для нашего дома, наверное нет, фундамент крепкий, хотя, конечно, нужна экспертиза. А вот дом Светы Козлитиной старенький, и он сильно просел», — отвечает Михаил Гусев, муж Светланы Решетниковой.

Трещины появились — люди вызвали чиновников. «Прямой связи со строительством они не усмотрели, хотя земля тряслась от стройки и башенный кран работал в восьми метрах», — продолжает Решетникова.

Нельзя сказать, что строители вообще не реагировали на жалобы — они укрепляли грунт, отсыпали проезд.

«Но мы забыли, что такое спать нормально, стройка велась с семи утра до двух ночи без выходных. А полиция приезжала через пять минут после того, как на стройке глушили машины. Самое страшное было, когда от дома Светы Козлитиной начала отъезжать газовая труба», — говорит Решетникова.

Жизнь в прифронтовой полосе — так описывает она пережитое.

Дом Светланы Козлитиной. altapress.ru

Подали в суд

10 декабря 16-этажная высотка на ул. Чернышевского введена в эксплуатацию. Дом заселяется, новоселье в нем будет справлять не одна сотня человек, которые, скорее всего, ни малейшего понятия не имеют о заботах своих соседей из маленьких домов. И все же осенью, незадолго до ввода, собственники трех частных домовладений подали заявление в суд о его сносе.

«Может быть, все это просто надо было перетерпеть? Прошлое же вы изменить не можете», — я пытаюсь понять, что не так сейчас. Ведь стройка закончилась, перфораторы замолчали. Можно вернуться к спокойной жизни.

«Будут ли ваши права восстановлены, если здание снесут»? — задала им вопрос судья Анна Ваншейд на судебном процессе (на нем побывал altapress.ru).

Пакеты с перепиской. altapress.ru

Дойдем до Москвы

У трех Светлан — Решетниковой, Козлитиной и Ширниной, как они считают, море аргументов в подтверждение своих судебных требований. Среди них, как утверждали они и их юристы на суде, узкие противопожарные проезды, слишком близкая к их жилью автостоянка и газовая труба без нормативной зоны отчуждения.

Многие аргументы подтверждены заключениями ведомств. Но сейчас суд назначил новую экспертизу. Люди говорят, что готовы переехать, если застройщик пойдет им навстречу— после возведения «свечки» их недвижимость мало кому интересна, полагают они, то есть сами они ее продать не смогут. Первые за два года переговоры с директором компании-застройщика ИСК «Алгоритм» они провели буквально недавно — в декабре. Правда, решение еще не найдено.

На суде юрист застройщика исковые требования не признал. Суть его ответа: разрешение на строительство получено, проект прошел экспертизу и имеет положительное заключение.

Светлана Решетникова,

владелец дома ул. Чернышевского , 192 в:

Нам уже бросали обвинение, что мы вымогатели. В каждой организации, в которую мы обращались, нам говорили: да вы поди просто хотели от строителей слишком много. Хотя до декабря 2018 года я ни разу не назвала цену.

Светлана Решетникова , житель дом на ул. Чернышевского , 192в. altapress.ru

Михаил Гусев,

житель дома на ул. Чернышевского , 192 в:

Мы пойдем до Верховного суда. Ничего другого нам не остается.

Комментарий застройщика

Руководитель компании-застройщика ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова ответила на вопросы altapress.ru.

— Какова позиция компании относительно исковых требований жителей?

— Наша компания завершила строительство многоэтажного жилого дома по ул. Чернышевского 186 и получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 10 декабря 2018 года. Данный объект на этапе строительства подлежал государственному строительному надзору, в ходе которого Государственной инспекцией Алтайского края осуществлялась проверка строительства на соответствие действующим техническим регламентам, в том числе на предмет безопасности.

Таким образом, наш объект построен в соответствии с разрешительной документацией и соответствует действующим строительным нормам.

Ксения Белоусова. Дмитрия Лямзин.

— В чем , на ваш взгляд , трудности точечной застройки , чего здесь не хватает?

— Вопрос точечной застройки для строительной отрасли является достаточно непростым. На федеральном уровне сегодня отсутствует системный институт осуществления так называемой реновации застроенных территорий. Существующих отдельных положений недостаточно для решения всех вопросов. Комплексно данный институт реализовывается сегодня лишь в Москве.

Трудности для строителей возникают уже на стадии выкупа земельных участков для будущего проекта строительства. Договориться с большим количеством людей об одном вопросе — достаточно сложно, даже организационно.

Далее вопрос цены — для застройщика ценность представляет земельный участок, а хозяйственные постройки на нем в любом случае пойдут по снос. Для собственников — наоборот, они оценивают в первую очередь свое жилище, деньги и силы, потраченные на его строительство. А еще важно, чтобы было не хуже, чем у соседа. Это значительно затрудняет переговоры.

Я полагаю, что данные трудности возможно преодолеть совместной работой застройщиков и органов местного самоуправления, потому что у нас общая цель — сделать наш город лучше.