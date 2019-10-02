В барнаульском поселке элитный коттедж за 45 млн рублей готовы обменять на сельхозпродукцию

В барнаульском охраняемом поселке «Сосновый бор» выставили на продажу кирпичный двухэтажный коттедж стоимостью 45 млн рублей. Объявление разместили на Avito. Продавец готов обменять объект недвижимости на сельскохозяйственную продукцию.

Коттедж площадью 320 кв. метров отделан, как отмечает автор объявления, дорогими современными материалами. На первом этаже находятся большая гостиная и кухня-столовая с выходом на террасу.

Также здесь расположены каминный зал, сауна, санузел и котельная с отдельным входом. На втором этаже — три спальни с гардеробными комнатами, прачечная и санузел. Коттедж продается вместе с дорогой мебелью и бытовой техникой.

Приусадебный участок площадью 21 сот. выполнен в ландшафтном дизайне. На территории участка есть капельный полив.

К коттеджу прилагается гараж на два автомобиля с автоматическими воротами.