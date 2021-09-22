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Недвижимость

В Барнаульском «титанике» продается «трешка» за 11 млн рублей с прекрасным видом из уборной

Просторная трехкомнатная квартира находится в элитном жилом комплексе «Титаник» на ул. Папанинцев, 97. Она расположилась на седьмом из 15-ти этажей. Отсюда открывается панорамный вид на город. Площадь жилья 107,6 кв. м. Цена за «жилой квадрат» — 102,2 тыс. рублей.

В барнаульском "Титанике" продается трехкомнатная квартира за 11 млн рублей.
В барнаульском "Титанике" продается трехкомнатная квартира за 11 млн рублей.
"Циан".

Кирпичный дом был построен в 2003 году. Своей архитектурой здание напоминает большой корабль, который «зашвартовался» в деловом центре Барнаула. Несмотря на это, здесь тихо и спокойно, так как многоэтажка находится в отдалении от шумных магистралей.

Дом спроектирован так, что на седьмом этаже располагаются всего две квартиры.

Придомовая территория закрытая, есть подземный паркинг и парковка во дворе. Жилой комплекс круглосуточно находится под охраной, в ключевых точках установлены камеры видеонаблюдения, а в подъезде сидит консьерж.

Трехкомнатная квартира состоит из двух отдельных спален и просторной гостиной в форме неправильного шестиугольника. Стены помещений отделаны в постельных тонах. Каждой комнате соответствует свой оттенок. Так, для зала нынешние владельцы выбрали розовый тон, для спален — светло-голубой и бирюзовый.

Также «трешка» оборудована двумя уборными: гостевой и основной, в которой установлено окно, откуда открывается потрясающий вид на город.

К слову, панорамный вид на краевую столицу — это отличительная особенность данной недвижимости в целом. Проектировщики постарались, чтобы окна комнат были расположены практически на все стороны света.

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