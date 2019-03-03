Утром 1 марта обрушился потолок в доме на ул. Профинтерна, 51. Никто не пострадал, но 6 человек, в том числе 3 детей, остались в помещении, непригодном для жизни, передает Алтайский портал недвижимости.

Живущая в квартире Татьяна Буханцева услышала шум ломающейся крыши, поэтому все успели отбежать. Однако ее мать так расстроилась, что попала в реанимацию с инфарктом.

После ЧП Татьяга обратилась в управляющую компанию. Там предложили заделать дырку в потолке и отметили, что получить временное жилье обитатели квартиры смогут только после многомесячной волокиты.

Крыша в квартире проседала около 5 лет назад, с потолка капала вода. Такие же проблемы у других жильцов дома. Они уверены, что причиной является некачественная кровля. Талая вода попадает в соединения крыши, затем на перекрытия и после этого уже в квартиры. Жители боятся, что может произойти замыкание электропроводки.

В барнаульской квартире рухнул потолок. altayrealt.ru

По данным российского реестра жилого фонда, двухэтажный дом на 16 квартир на ул. Профинтерна, 51 построен в 1948 году, аварийным не признан.

Управляющая компания «Старый Барнаул» утверждает, что в состоянии дома виноваты сами жильцы. 4 марта пройдет собрание жильцов, возможно, решат пригласить комиссию, которая проверит дом на аварийность. Затем, возможно, будет расселение. Но это лишь планы, а пока жильцам приходится все чаще с опаской смотреть вверх, сообщил телеканал Катунь 24.