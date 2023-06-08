8 июня
﻿
Недвижимость

В башне "Аквамарин" продают величественную двушку за 12 млн рублей в Барнауле

Величественную двухкомнатную квартиру продают за 12 млн рублей в Барнауле. Владельцы богато обставили комнаты. Квартира находится на Приречной улице, 1.

В башне "Аквамарин" продают двушку за 12 млн рублей в Барнауле
В башне "Аквамарин" продают двушку за 12 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квартиры составляет 75,8 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 160,9 тыс. рублей.

Двушка находится в правой крайней башне "Аквамарин". Квартира расположена на 14 этаже. Отсюда открывается панорама города и волшебный вид на Обь.

Владельцы богато обставили квартиру. Повесили большие электрические люстры, пол застелили шкурами животных. В гостиной сделали большие окна от пола до потолка.

В квартире есть отдельная гостиная, кухня со столовой зоной, спальня и ванная комната. На застекленном балконе оборудовали небольшой кабинет.

Рядом с домом расположены продуктовые магазины, детские сады, кафе и рестораны. Кроме того в шаговой доступности расположены главные достопримечательности города - Нагорный парк, набережная Оби и барнаульский Арбат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость