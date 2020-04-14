В Белокурихе продают дом с озером, где размножается щука

Трехуровневый жилой дом находится на участке в 16 соток. На территории есть гараж под два автомобиля, под ним — техническое помещение и погреб.
На участке свой сад, где растут яблони, вишня, малина, жимолость, смородина, виктория и крыжовник.
Фишка — родниковое озеро. Автор объявления сообщает, что здесь постоянно обновляется вода, а внутри живет и размножается рыба: линь, карась, карп и щука.
Сам дом имеет площадь в 300 кв. м, выполнен из бруса. В подвале есть топка, туалет, кухня, сауна, душевая, кладовая, помещение свободного назначения. На первом этаже — зал, две комнаты, кухня, санузел с душевой кабиной. На мансардном уровне — две большие спальные комнаты с гардеробными.
Продается такой объект за 8,8 млн рублей, но возможен торг.