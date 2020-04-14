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14 апреля 13°C

В Белокурихе продают дом с озером, где размножается щука

В Белокурихе на продажу выставили усадьбу с родниковым озером во дворе. Продавец уверят, что в водоеме живет и размножается разная рыба, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
Гигантскую щуку сняли в Телецком озере дайверы. 3 декабря 2018 года.
http://www.altzapovednik.ru

Трехуровневый жилой дом находится на участке в 16 соток. На территории есть гараж под два автомобиля, под ним — техническое помещение и погреб.

На участке свой сад, где растут яблони, вишня, малина, жимолость, смородина, виктория и крыжовник.

Фишка — родниковое озеро. Автор объявления сообщает, что здесь постоянно обновляется вода, а внутри живет и размножается рыба: линь, карась, карп и щука.

Дом с озером, где размножается щука.
Дом с озером, где размножается щука.
Avito

Сам дом имеет площадь в 300 кв. м, выполнен из бруса. В подвале есть топка, туалет, кухня, сауна, душевая, кладовая, помещение свободного назначения. На первом этаже — зал, две комнаты, кухня, санузел с душевой кабиной. На мансардном уровне — две большие спальные комнаты с гардеробными.

Продается такой объект за 8,8 млн рублей, но возможен торг.

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