В Белокурихе за 35 млн рублей продается дом в баварском стиле с участком для пивоварни или конного двора

В Белокурихе продается усадьба с перспективой реализации амбициозного бизнес-проекта.

В Барнауле за 35 млн рублей продается большая усадьба для ведения собственного бизнеса.

В лот входят большой кирпичный дом в баварском стиле и участок, площадью 1 га. Недвижимость оценили в 35 млн рублей. Полезная площадь здания — 1,3 тыс кв. м. Строение состоит из цокольного, первого этажей и мансарды.

Земельный участок оформлен в собственность. Его можно использовать для ведения бизнеса: развить комплекс для отдыха, построить пивоварню, сыроварню или организовать конный двор.

Кроме того, внушительный надел можно размежевать и продать под коттеджный поселок.

На территории пробита скважина с артезианской водой, подведен газ, стоит подстанция КТП (160 кВт).