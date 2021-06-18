В Бийске из-за нехватки денег приостановлено строительство детского сада и школы

Жители наукограда могут остаться без школы и детского сада из-за финансовых проблем застройщиков. Причина — скачок цен на стройматериалы, кадровый голод и сложная методика пересмотра цен контрактов. Об этом на заседании регионального отделения ОНФ рассказал заместитель главы по строительству Бийска Денис Милованов.

Нарастающее напряжение

Застройщики уже не раз поднимали вопрос о назревающем напряжении в отрасли в сфере бюджетных строек. Цены контрактов не соответствуют действительности, методика их пересмотра не отработана, неудержимо растет стоимость стройматериалов, да и кадровый голод становится все сильней.

Камнем преткновения стал Федеральный закон 44-ФЗ, регламентирующий сферу закупок для государственных и муниципальных нужд. В итоге уже начинает страдать конечный потребитель — население региона.

На базе «Алтапресс» прошло заседание ОНФ , посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Бийск не стал исключением. В наукограде остановились две социально важные стройки — возведение школы в микрорайоне «16 А» на 500 мест и детского сада-яслей на ул. Мартьянова, 42-а на 200 мест.

При этом, процесс строительства школы пока не привязано к госконтракту. Компания «Железобетон», владеющая собственным производством, возводил объект за счет собственных ресурсов. Администрация Бийска планирует выкупить школу в рамках нацпроекта «Образование», но только после ее сдачи в эксплуатацию.

На базе «Алтапресс» прошло заседание ОНФ , посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Сейчас девелопер испытывает временные трудности — не хватает оборотных средств на завершение объекта. При этом, коробка здания уже готова. Но предстоит провести еще немало работ, а они требуют дополнительного финансирования. Тем временем, сроки поджимают.

Заместитель главы по строительству Денис Милованов поделился с участниками заседания: администрация Бийска уже подключилась к проблеме и не намерена оставлять ключевого для города застройщика на произвол судьбы. На данный момент ведутся переговоры с банками, которые могут предоставить компании льготные кредиты на достройку. Прогноз очень осторожный — о результатах говорить еще рано.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Отметим, что строительная компания «Железобетон» уже порядка 10 лет возводит в Бийске жилье. В числе прочего, застройщик реализует большой проект — современный квартал «16 А».

Не местные

Что касается детского сада-яслей на ул. Мартьянова, 42-а, то его возводит компания из другого региона. За типовой проект, по которому уже благополучно построены и введены в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения, взялась фирма «АСФ». В рамках 44-ФЗ она предложила минимальную стоимость работ и выиграла аукцион.

На базе «Алтапресс» прошло заседание ОНФ , посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Подрядчик уже получил 30% от цены контракта в качестве аванса. Но этих денег катастрофически не хватает для продолжения строительства. Об этом Милованову объявил сам застройщик на одном из последних совещаний. Тогда же стало известно, что авансовые средства ушли на покупку строительных, теплоизоляционных и отделочных материалов. Но этого явно недостаточно.

На данный момент решается вопрос об увеличении стоимости контракта, чтобы поддержать застройщика в желании благополучно завершить объект. Но дело осложняется сложной методикой пересчета, предусмотренной тем же 44-ФЗ. Он же определяет максимальный порог дофинансирования в 30% от цены реализуемого проекта.

На базе «Алтапресс» прошло заседание ОНФ , посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Чем закончится эта история, пока не ясно. Администрация Бийска держит вопрос на контроле и ищет пути решения.

О том, почему в Алтайском крае не выгодно возводить школы и детские сады, за что застройщики так не любят 44-ФЗ и какой орган жизненно необходим строительной отрасли, читайте в ближайшее время на страницах altapress.ru в рубрике «Недвижимость».