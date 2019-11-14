В Бийске снесут десятки домов конца XIX века

60 аварийных домов, построенных в Бийске еще в конце XIX века, снесут. Еще более 70 отремонтируют, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ.

В Бийске будут ремонтировать и демонтировать жилые дома.

Старинные здания в большинстве случаев сохранят. Среди них деревянная двухэтажка, которая датируется 1897 годом, кирпичные дома 1892 год постройки и самый старый дом наукограда 1891 года.

Некоторые постройки позапрошлого века уйдут под снос. Например, кирпичные дома 1898 года. В основном демонтаж коснется объектов, которым около 40−60 лет.

Власти намерены сохранить и восстановить дом на ул. Октябрьской, 51 (1903 год постройки), который недавно полностью сгорел.

В числе аварийных оказались «молодые» панельные дома, скандально известная четырехэтажка на ул. Разина, 84 (1960-го года), в которой несколько лет назад начал рушиться один из подъездов.

Все эти многоквартирные высотки намерены реконструировать до 2026 года с временным расселением жильцов.