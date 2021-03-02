В Бийске за 1,5 млрд рублей продают имущество многострадального Трамвайного управления-банкрота

Бийску нужны трамваи
Электротранспорт наукограда связывает практически все окраины Бийска, исключая только часть Заречья, Зеленый клин и нагорные районы. Около 70 км трамвайных путей лишь в некоторых местах пересекаются с автомобильными дорогами. Поэтому городу трамвайное сообщение жизненно необходимо. Об этом говорится на сайте «Наш Бийск».
На протяжении многих лет предприятие несло убытки. Возможная причина — работа руководства Трамвайного управления, сфокусированная на «снижение текущих обязательств и повышение эффективности хозяйственной деятельности».
Со счетов не стоит сбрасывать и износ трамвайного парка, недостаток новых вагонов электротранспорта и недостаток оборотных средств.
Вероятно, вкупе эти причины и привели предприятие к столь плачевному состоянию, когда единственным выходом из ситуации стало введение процедуры банкротства.
Однако, трамвайное сообщение не остановилось. Администрация горда признало имущество МУП социально-значимым и было передано другому действующему предприятию — «Бийский городской транспорт». Туда же был переведен и весь коллектив банкрота.
Факт
Глава Бийска объявил о создании нового МУП «Бийский городской транспорт» вместо банкрота на страничке в Instagram в июне 2019 года. Новое предприятие было создано на базе бывшего городского транспортного диспетчерского центра. В его задачи входит организация и обеспечение пассажирских перевозок, в том числе и трамвайных. А в 2019 году был установлен экономически обоснованный тариф для трамвайных пассажирских перевозок. Сейчас прокатиться в вагоне можно за 22 рубля.
Что касается имущества должника, то условиями конкурса предусматривается ряд обязательств покупателя:
- Обеспечить надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением
- Предоставлять населению услуги пассажирских перевозок электротранспортом и организовывать транспортное обслуживание населения в границах Бийска
- Выполнять иные устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательства
Получается, что при любом исходе торгов трамвайное сообщение в Бийске не нарушится. Новый собственник, если он, конечно, появится, точно не сможет продать имущество Трамвайного управления на металлолом.
Но найдется ли инвестор, готовый вложить в электротранспортное сообщение наукограда почти 1,5 млрд рублей? Даже при условии понижения цены в ходе торгов, кредиторы приняли решение, что окончательная стоимость имущества муниципального банкрота не может быть меньше 300 млн рублей.
Краткая хронология разорения
Дело о банкротстве Трамвайного управления Бийска было возбуждено летом 2017 года. В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Федеральной налоговой службы России о признании муниципального предприятия несостоятельным.
Как говорится в решении суда, в начале декабря 2018 года в отношении Трамвайного управления была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначили Елену Минакову, представителя Региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.
Минакова исследовала работу должника с января 2014 года по декабрь 2018-го. Оказалось, что его финансовое положение оставляет желать лучшего. В материалах дела указано: низкая платежеспособность объясняется дефицитом денежных средств, а рост кредиторской задолженности вызван нехваткой прибыли.
Получается, что несколько лет предприятие отчасти работало себе в убыток, и попросту не могло покрыть долги, которые росли, как снежный ком.
В январе 2019 года Трамвайному управлению Бийска принадлежали основные средства в размере 56,3 млн рублей. Балансовая стоимость основных средств, поставленных на консервацию, равнялась 9,96 млн рублей.
К тому же, за должником числился объект незавершенного строительства.
Данные бухгалтерского учета только подтвердили несостоятельность должника. Его кредиторская задолженность в январе 2019 года составляла 168,7 млн рублей.
В то же время, в отчете арбитражного управляющего говорится о том, что текущие на тот момент обязательства предприятия оцениваются в 41,15 млн рублей, из которых ему удалось погасить чуть больше 100 тыс. рублей.
Собранием кредиторов было принято решение ввести процедуру банкротства.
Кредиторами выступили:
- Компания «Бийскэнерго»
- «Алтайкрайэнерго»
- МИФНС № 1 по Алтайскому краю
- УФНС России по Алтайскому краю
- МУП к/у города Бийска «Трамвайное управление» Е.В. Минакова и т.д.
В июне 2019-го муниципальное предприятие было признано банкротом.
Из чего состоит лот
В объявлении сказано, что на торги выставляется следующие позиции:
- 228 единиц машин и оборудования
- 82 единицы подвижного состава электротранспорта
- 48 элементов трамвайной сети Бийска
- 15 объекта некоего движимого имущества (подробности не раскрыты)
- 1 вагончик проходной
- 1 нежилое помещение в здании диспетчерской
- 3 объекта недвижимого имущества (подробности не раскрыты)
- 34 единицы транспортных средств и самоходных машин
- 26 объектов недвижимого и движимого имущества (подробности не раскрыты)
К слову
В январе этого года фракция КПРФ в Бийской гордуме направила письмо в адрес президента России Владимира Путина. Коммунисты пытались инициировать отставку мэра города Александра Студеникина. Среди так называемых «смертных грехов администрации» было названо и банкротство муниципального предприятия «Трамвайное управление».