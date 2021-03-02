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Недвижимость

В Бийске за 1,5 млрд рублей продают имущество многострадального Трамвайного управления-банкрота

Движимое и недвижимое имущество муниципального трамвайного предприятия Бийска появилось на площадке «Новые информационные системы». Торги уже объявлены. Прием заявок начнется 10 марта, а завершится 14 апреля. В лоте 12 позиций, среди которых более 80-ти единиц подвижного состава, нежилое помещение в здании диспетчерской, вагончик проходной и многое другое. Начальная цена — 1,48 млрд рублей. Шаг аукциона — более 74 млн рублей.

Виды Бийска. Трамвай.
Виды Бийска. Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Бийску нужны трамваи

Электротранспорт наукограда связывает практически все окраины Бийска, исключая только часть Заречья, Зеленый клин и нагорные районы. Около 70 км трамвайных путей лишь в некоторых местах пересекаются с автомобильными дорогами. Поэтому городу трамвайное сообщение жизненно необходимо. Об этом говорится на сайте «Наш Бийск».

На протяжении многих лет предприятие несло убытки. Возможная причина — работа руководства Трамвайного управления, сфокусированная на «снижение текущих обязательств и повышение эффективности хозяйственной деятельности».

Со счетов не стоит сбрасывать и износ трамвайного парка, недостаток новых вагонов электротранспорта и недостаток оборотных средств.

Виды Бийска.
Виды Бийска.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Вероятно, вкупе эти причины и привели предприятие к столь плачевному состоянию, когда единственным выходом из ситуации стало введение процедуры банкротства.

Однако, трамвайное сообщение не остановилось. Администрация горда признало имущество МУП социально-значимым и было передано другому действующему предприятию — «Бийский городской транспорт». Туда же был переведен и весь коллектив банкрота.

В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
«Торги России».

Факт

Глава Бийска объявил о создании нового МУП «Бийский городской транспорт» вместо банкрота на страничке в Instagram в июне 2019 года. Новое предприятие было создано на базе бывшего городского транспортного диспетчерского центра. В его задачи входит организация и обеспечение пассажирских перевозок, в том числе и трамвайных. А в 2019 году был установлен экономически обоснованный тариф для трамвайных пассажирских перевозок. Сейчас прокатиться в вагоне можно за 22 рубля.

Что касается имущества должника, то условиями конкурса предусматривается ряд обязательств покупателя:

  • Обеспечить надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением
  • Предоставлять населению услуги пассажирских перевозок электротранспортом и организовывать транспортное обслуживание населения в границах Бийска
  • Выполнять иные устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательства

Получается, что при любом исходе торгов трамвайное сообщение в Бийске не нарушится. Новый собственник, если он, конечно, появится, точно не сможет продать имущество Трамвайного управления на металлолом.

Банкротство.
Банкротство.
Pixabay.com

Но найдется ли инвестор, готовый вложить в электротранспортное сообщение наукограда почти 1,5 млрд рублей? Даже при условии понижения цены в ходе торгов, кредиторы приняли решение, что окончательная стоимость имущества муниципального банкрота не может быть меньше 300 млн рублей.

Краткая хронология разорения

Дело о банкротстве Трамвайного управления Бийска было возбуждено летом 2017 года. В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление Федеральной налоговой службы России о признании муниципального предприятия несостоятельным.

В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
«Торги России».

Как говорится в решении суда, в начале декабря 2018 года в отношении Трамвайного управления была введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначили Елену Минакову, представителя Региональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.

Минакова исследовала работу должника с января 2014 года по декабрь 2018-го. Оказалось, что его финансовое положение оставляет желать лучшего. В материалах дела указано: низкая платежеспособность объясняется дефицитом денежных средств, а рост кредиторской задолженности вызван нехваткой прибыли.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

Получается, что несколько лет предприятие отчасти работало себе в убыток, и попросту не могло покрыть долги, которые росли, как снежный ком.

В январе 2019 года Трамвайному управлению Бийска принадлежали основные средства в размере 56,3 млн рублей. Балансовая стоимость основных средств, поставленных на консервацию, равнялась 9,96 млн рублей.

К тому же, за должником числился объект незавершенного строительства.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

Данные бухгалтерского учета только подтвердили несостоятельность должника. Его кредиторская задолженность в январе 2019 года составляла 168,7 млн рублей.

В то же время, в отчете арбитражного управляющего говорится о том, что текущие на тот момент обязательства предприятия оцениваются в 41,15 млн рублей, из которых ему удалось погасить чуть больше 100 тыс. рублей.

Собранием кредиторов было принято решение ввести процедуру банкротства.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Кредиторами выступили:

  • Компания «Бийскэнерго»
  • «Алтайкрайэнерго»
  • МИФНС № 1 по Алтайскому краю
  • УФНС России по Алтайскому краю
  • МУП к/у города Бийска «Трамвайное управление» Е.В. Минакова и т.д.

В июне 2019-го муниципальное предприятие было признано банкротом.

Из чего состоит лот

В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
«Торги России».
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
«Торги России».
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
В Бийске продают имущество обанкротившегося Трамвайного управления.
«Торги России».

В объявлении сказано, что на торги выставляется следующие позиции:

  • 228 единиц машин и оборудования
  • 82 единицы подвижного состава электротранспорта
  • 48 элементов трамвайной сети Бийска
  • 15 объекта некоего движимого имущества (подробности не раскрыты)
  • 1 вагончик проходной
  • 1 нежилое помещение в здании диспетчерской
  • 3 объекта недвижимого имущества (подробности не раскрыты)
  • 34 единицы транспортных средств и самоходных машин
  • 26 объектов недвижимого и движимого имущества (подробности не раскрыты)
Трамвай в Бийске
Трамвай в Бийске
altapress.ru

К слову

В январе этого года фракция КПРФ в Бийской гордуме направила письмо в адрес президента России Владимира Путина. Коммунисты пытались инициировать отставку мэра города Александра Студеникина. Среди так называемых «смертных грехов администрации» было названо и банкротство муниципального предприятия «Трамвайное управление».

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