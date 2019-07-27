В частично обрушенной гостинице Рубцовска хотят устроить школу искусств

В Рубцовске думают, как можно использовать здание гостиницы «Алей», расположенное в центре города. Об идее организовать там школу искусств пишет местный портал Рубцовск.Info . Однако горожане не приветствуют ее, потому что здание находится в аварийном состоянии. В 2018 году с первого по четвертый этаж обрушилось одно его крыло.

Бывшая гостиница «Алей» принадлежало суду, а после обрушения перешло в собственность администрации города. После происшествия состояние здания изучил «Алтайкоммунпроект» и выдал заключение о том, что его нужно либо снести, либо капитально отремонтировать.

Глава города Дмитрий Фельдман ранее сообщал СМИ, что, администрация Рубцовска решила его восстановить. «Крыло, в котором произошло обрушение, придется демонтировать», — комментировал он ситуацию. Остальное здание можно восстановить, потому что несущие стены первого и второго этажей построены из цельного кирпича. Третий и четвертый этажи также предлагалось разобрать и построить на их месте остекленную мансарду для кафе и развлекательного центра.

Здание бывшей гостиницы «Алей» в Рубцовске. rubtsovsk.info

Чтобы реализовать проект, мэрия хотела найти инвесторов. Пока же в Рубцовске решают, что делать с бывшей гостиницей «Алей». Управления культуры, спорта и молодежной политики предложило создать здесь школу искусств, где будут заниматься хореографические, музыкальные, изо-классы, размещался читальный зал библиотеки, малый концертный зал. Это целесообразно, потому что находящийся рядом Городской Дворец культуры испытывает острую необходимость в репетиционных классах для детских студий.



Кроме того центральный вход можно было бы выполнить в виде большой сценической площадки и не ставить каждый раз разборную сцену для проведения городских мероприятий, передает Рубцовск.Info. Создание Школы искусств было бы достойной заменой старому зданию. Поступают и другие предложения от горожан. Изучение их мнений продолжается.