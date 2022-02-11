В чем различие разных классов жилья?

Если вы хотите купить собственную квартиру для переезда на новое место жительства, для выгодного вложения средств, то стоит воспользоваться готовой базой с недвижимостью. Она позволит сэкономить время при поиске оптимально подходящего варианта, так как все предложения собраны на одном сайте https://stroiki.ru/ .

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месторасположения здания на карте Москвы или Подмосковья;

общей площади и количества комнат;

этажа;

типа планировки;

состояния ремонта.

Вы отметите, что квартиры в Москве расположены в широком диапазоне цен. Во многом стоимость одного квадратного метра. Во многом стоимость одного квадратного метра зависит от класса новостроек Москвы. Дороже обойдется покупка квартир премиум сегмента. Особенность — многоквартирные дома располагаются в престижных районах города. Это может быть либо центр города, либо районы с уникальными природными зонами — парками, скверами, набережными. В центре или в близлежащих районах располагаются квартиры Москвы бизнес-сегмента. Они идеально подходят для амбициозных людей, которые хотят жить в самом «сердце» мегаполиса, вблизи крупных бизнес-центров.

Среди различий стоит отметить качество новостроек в Москве. Если рассматривать недвижимость премиального сегмента, то для ее возведения используются такие строительные материалы, как:

кирпич;

монолитный бетон.

Строения оснащаются современными системами кондиционирования и вентиляции воздуха, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией. Для повышения общего уровня безопасности жильцов есть охрана, консьержи. Часто в таких домах дворы закрытого типа, что обеспечивает дополнительный комфорт для собственников недвижимости.

Современные новостройки Москвы эконом сегмента возводятся с использованием блоков, панелей или кирпича. Для отделки внутри комнат используются по большей части синтетические материалы, что позволяет снизить итоговую стоимость. Можно приобрести как в Москве, так и в Подмосковье напрямую у застройщиков квартиры без отделки, со свободной планировкой. В этом случае будущие владельцы на собственное усмотрение выполняют отделочные работы, учитывая личные пожелания и выделенный бюджет.

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