18 апреля
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Недвижимость

В доме с «космическими» граффити продается трехкомнатная квартира с коринфской колонной и «облачными» потолками

Владелец «двушки» на ул. Юрина, 182 ищет для своей недвижимости нового хозяина. Квартира находится в доме 1989 года постройки. В прошлом году жилая многоэтажка стала «полотном» для художников фестиваля стрит-арта О2 Fest. Сейчас одну из стен здания украшает «космическое» граффити.

Жилой дом на ул. Юрина, 182.
Жилой дом на ул. Юрина, 182.
2 ГИС.

Автор объявления честно признается: в «трешке» на четвертом этаже сделана серьезная перепланировка. Но будущим владельцам не о чем беспокоиться: все изменения узаконены. Дизайнерский ремонт не стал исключением.

В квартире современные и вполне обыденные интерьеры, но не без «фишек». Одна из таких «встречает» гостей на входе — это колонна в коринфском стиле. Вторую можно увидеть, только подняв глаза: в ряде комнат многоуровневые потолки. Один из них дополнен деталями, похожими на облака, а в детской и вовсе использован принт неба с «барашками» облаков.

Помимо холла и трех комнат, в квартире есть гардеробная и санузел.

В Барнауле почти за 5 млн рублей продается трехкомнатная квартира в доме с граффити на ул. Юрина, 182.
В Барнауле почти за 5 млн рублей продается трехкомнатная квартира в доме с граффити на ул. Юрина, 182.
«Авито».

Входная дверь усиленная и отделанная панелями МДФ. В спальнях и санузле двери ламинированные с декоративными стеклами и зеркалами.

«Двор просторный, всегда есть парковочные места, можно снять кооперативный гараж, который также находится недалеко от дома, большая современная детская площадка», — сказано в объявлении на «Авито».

Недвижимость площадью 68,1 кв. м оценили в 73,3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,9 млн рублей.

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