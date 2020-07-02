В элитном доме Барнаула за 12 миллионов продают квартиру с ремонтом премиум-класса

В Барнауле в жилом комплексе «Две эпохи» продается четырехкомнатная квартира площадью 110 кв.м. Хозяин оценил ее в 12 890 000 рублей и выставил на продажу на портале «Авито».

В квартире три спальни, два санузла и большая кухня-гостиная. Ремонт по дизайн-проекту закончился в июне 2020 года.

«Квартира идеальна для тех, кто мечтал о дизайнерском ремонте, но не желает 1−1,5 года своего времени связывать со стройкой и ремонтом», — указано в объявлении.

Стены спальных комнат отделаны итальянской штукатуркой, цельными фресками из велюра и дорогими обоями, в гостиной — практически панорамное остекление. Из детской вид на двор с фонтаном.

Также в квартире есть премиальная кухня в потолок, вся необходимая современная бытовая техника, встроенный биокамин, телевизор Sony 4К 65 дюймов. Все подоконники выполнены из матового мрамора.

На реализацию дизайн-проекта ушло 12 месяцев. Ремонт выполняла «лучшая бригада города», отделка выполнена дорогими материалами.

В каждой комнате установлена система видеонаблюдения.

Еще из плюсов хозяин указал завершенность ремонта у соседей — «никто не сверлит, это важно». По словам собственника, цена указана уже сниженная, но торг предусматривается.