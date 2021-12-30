В Барнауле за 55 млн рублей продается особняк с красной комнатой и избушкой на курьих ножках.

В трехэтажном особняке с мансардой сделан дизайнерский ремонт. От похожих предложений его отличают многоуровневые потолки, расписные колонны и необычные интерьерные решения. Например, одну из комнат обставили багрово-красной мебелью, а окна оформили легким текстилем того же оттенка.
Само здание облицовано кирпичом светлого и темного оттенков.
Территория особняка благоустроена. Судя по фотографиям, над ней трудился ландшафтный дизайнер. Благодаря соснам зелень преобладает на нем круглый год.
В летний период на территории растет газон, деревья и кустарники благородных пород. Среди них разместились: качели-беседка, баня, гараж, хозяйственные постройки и лавочки. Рядом с одной из них в качестве декора установили миниатюрную избушку на курьих ножках и сказочный колодец.