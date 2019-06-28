В элитном поселке в Барнауле дешево продают дом для серьезных людей

Дом находится на закрытой территории, есть охрана, два этажа, цоколь и мансардный этаж, а также гараж на две машины, газовое отопление, сауна, бассейн, четыре спальни и кухня-гостиная.
Площадь дома составляет 350 кв. м, он находится на участке в 10 соток.
Как рассказал altapress.ru один из потенциальных покупателей, он предложил за дом 3,5 млн рублей. «Сказали подумают. Такой креативный подход к продаже я встречаю в первый раз», — отметил собеседник.
По оценкам экспертов, такой коттедж должен стоить дороже: 5−7 млн рублей.