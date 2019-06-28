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Недвижимость

В элитном поселке в Барнауле дешево продают дом для серьезных людей

В элитном поселке в Бобровке продают двухэтажный кирпичный коттедж, говорится в объявлении на сайте Avito. Интересоваться объектом просят только «людей с серьезными намерениями». За коттедж продавец просит 3 млн рублей.

Дом в поселке "Кедр" в Бобровке.
Дом в поселке "Кедр" в Бобровке.
avito.ru

Дом находится на закрытой территории, есть охрана, два этажа, цоколь и мансардный этаж, а также гараж на две машины, газовое отопление, сауна, бассейн, четыре спальни и кухня-гостиная.

Площадь дома составляет 350 кв. м, он находится на участке в 10 соток.

Как рассказал altapress.ru один из потенциальных покупателей, он предложил за дом 3,5 млн рублей. «Сказали подумают. Такой креативный подход к продаже я встречаю в первый раз», — отметил собеседник.

По оценкам экспертов, такой коттедж должен стоить дороже: 5−7 млн рублей.

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