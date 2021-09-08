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Недвижимость

В элитном районе Барнаула продается огромный замок за 65 млн рублей

Необычное предложение появилось на сайте «Авито». Большой трехэтажный коттедж находится рядом с лесом в нагорной части краевой столицы на Змеиногорском тракте, 23. Общая площадь объекта недвижимости — 700 кв. м, размер участка — 14 соток.

В Барнауле продается замок за 65 млн рублей.
В Барнауле продается замок за 65 млн рублей.
"Авито".

Особняк возведен из газоблоков. Фасад отделан красным кирпичом. В нем три этажа. При этом, на комнаты разделены только первые два. Третий предоставляет дизайнеру интерьеров широкий простор для творчества — уровень отличается свободной планировкой.

Назначение земли, на которой стоит замок, — для индивидуальной жилой застройки. Но в случае необходимости разрешенное использование можно изменить и обустроить в коттедже базу для отдыха или отель — площади позволяют.

В особняке уже есть 14 комнат. Дополнительные помещения можно организовать в небольшом здании рядом, пристроенном к основному объекту.

К тому же, рядом находится сосновый бор, лыжная база «Динамо» и велодорожка. в непосредственной близости оборудована большая и удобная парковка.

Скриншот панорамы, где виден дом на Змеиногорском тракте, 23.
Скриншот панорамы, где виден дом на Змеиногорском тракте, 23.
Google. Карты.

В здание проведены центральные коммуникации и газ. Ремонта как такового — нет. Представитель продавца отметил, что сделана черновая отделка, в ряде комнат выполнена чистовая отделка.

Он добавил, что цена в 65 млн рублей — не окончательная. Но это повод для личного разговора с тем, кто действительно решил приобрести необычную недвижимость.

Кстати, в сервисе Google. Карты сохранилась панорама, снятая в 2019 году. На ней коттедж выглядит вполне заурядно. Он двухэтажный с обычной двускатной крышей.

Судя по всему, черты осовремененного замка дом приобрел за два последних года.

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