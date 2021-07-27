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Недвижимость

В Германии впервые сдали в эксплуатацию дом, созданный с помощью 3D-принтера

В Городе Бекум (Германия) был официально введен в эксплуатацию двухэтажный жилой дом, созданный с помощью 3D-принтера. Здание, площадью 160 кв. м, рассчитан на одну семью. Оно состоит из многослойных стен, заполненных бетоном или изоляционным материалом, со ссылкой на агентство DPA говорится в разделе «Недвижимость» на сайте ТАСС .

Жилье. Дом.
Жилье. Дом.
pixabay.com.

Известно, что изданию DPA об этом сообщили в министерстве строительства германского региона Рейн-Вестфалия. По его информации каждый слой стен построенного по новой технологии дома не превышает нескольких сантиметров. Благодаря использованию 3D-печати сроки строительства значительно сократились, а процесс упростился.

Пока этом перспективы пилотного проекта, пишет DPA, уже высоко оценила министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Ина Шарренбах. Во время сдачи здания она отметила, что дом может стать хорошим примером для подражания в будущем.

Жилье. Окно жилого дома.
Жилье. Окно жилого дома.
pixabay.com.

По ее словам, новая технологий возведения жилья позволит сэкономить время и поможет оптимизировать процесс строительства. Это станет большим преимуществом в ситуации дефицита квалифицированных рабочих в строительной отрасли.

Проект одобрили власти германского региона. На него было выделено около 200 тыс. евро.

«В настоящее время важно получить такого рода опыт в строительстве и наладить производственный процесс на рынке», — подчеркнула Шарренбах.

DPA отмечает, что реализация проекта стала полезным опытом. Отработанная технология строительства будущего может применяться и в дальнейшем, в том числе в других странах.

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