В Германии впервые сдали в эксплуатацию дом, созданный с помощью 3D-принтера

Известно, что изданию DPA об этом сообщили в министерстве строительства германского региона Рейн-Вестфалия. По его информации каждый слой стен построенного по новой технологии дома не превышает нескольких сантиметров. Благодаря использованию 3D-печати сроки строительства значительно сократились, а процесс упростился.
Пока этом перспективы пилотного проекта, пишет DPA, уже высоко оценила министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Ина Шарренбах. Во время сдачи здания она отметила, что дом может стать хорошим примером для подражания в будущем.
По ее словам, новая технологий возведения жилья позволит сэкономить время и поможет оптимизировать процесс строительства. Это станет большим преимуществом в ситуации дефицита квалифицированных рабочих в строительной отрасли.
Проект одобрили власти германского региона. На него было выделено около 200 тыс. евро.
«В настоящее время важно получить такого рода опыт в строительстве и наладить производственный процесс на рынке», — подчеркнула Шарренбах.
DPA отмечает, что реализация проекта стала полезным опытом. Отработанная технология строительства будущего может применяться и в дальнейшем, в том числе в других странах.