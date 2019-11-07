В «голубом доме» задумали большой ремонт и «трансформацию» зала заседаний

В здании правительства Алтайского края грядет большой ремонт. Серьезное преображение ждет большой зал заседаний и прилегающее фойе.

Как следует из документации, опубликованной на сайте Госзакупок, уже определен подрядчик, который займется разработкой проектно-сметной документации. Начальная цена контракта составляла 1,8 млн рублей.

В итоге контракт планируется заключить с ООО «Научно-технический центр ГАЛЭКС». За работу это компания запросила 1,791 млн рублей.

От подрядчика требуется обеспечить создание проектно-сметной документации, включая дизайн-проект помещений и решения по инженерным системам.

В материалах закупки уточняется, что ремонту подлежит помещение большого зала заседаний площадью 286,8 квадратных метров и прилегающего фойе площадью 138,2 квадратных метров, которые находятся на втором этаже трехэтажного корпуса здания.

Правительство Алтайского края , флаг. altapress.ru

В конечном итоге место для заседаний планируется преобразовать в многофункциональный зал.

«Выполнить варианты планировочных решений с целью организации трансформируемого пространства с возможностью реконфигурации помещения: три схемы расстановки мебели, три сценария мероприятий, три сценария движения посетителей зала. Для интерьера конференц-зала разработать полный дизайн — проект. Предусмотреть исполнение интерьера в классическом стиле с элементами неоклассики. Использовать объемные декоративные элементы. Разработать и согласовать концепцию интерьера», — говорится в техзадании.

Оплатить разработку проектно-сметной документации планируется за счет средств целевой субсидии из бюджета Алтайского края.