В Госдуме хотят субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для молодых

В Госдуме обсуждают возможность субсидировать первоначальный взнос по ипотеке молодым семьям и устанавливать для некоторых из них льготные ставки. С такими предложениями выступила депутат от Алтайского края Наталья Кувшинова.
Вопрос доступности жилья для молодых семей рассмотрели на заседании в комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Наталья Кувшинова,
депутат Госдумы:
— Наиболее эффективным нам видится механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также льготной ипотечной ставки в размере 4% с различными вариантами отработки в районах и малых городах.
В качестве варианта Кувшинова предложила установить поселения с фиксированной численностью жителей, до 50 тыс. человек, "чтобы стимулировать к развитию данные территории", пишет РИА Новости.
Также депутат предложила распределить платежи так, чтобы на начальном этапе молодая семья платила меньшую часть, "чтобы была возможность развиваться". Далее сумма платежей может возрастать, когда и молодая семья встанет на ноги.
Наталья Кувшинова,
депутат Госдумы:
— Необходимо создать законодательную базу для таких маневров. При этом возможно увеличение времени выплаты, но это становится более комфортным и доступным для молодой семьи.
На заседании приняли решение создать рабочую группу по разработке законодательных предложений для реализации послания президента в части вопросов, касающихся соблюдения прав и интересов молодежи России.
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