В Госдуме решили ужесточить условия выдачи электронной подписи

«В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной подписи и последующей подачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника в электронной форме», — цитируют «Известия» пояснительную записку к законопроекту.
Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что количество удостоверяющих электронные подписи центров должно сократиться, а критерии их работы — ужесточиться, пишет polit.ru.