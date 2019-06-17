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Недвижимость

В Госдуме решили ужесточить условия выдачи электронной подписи

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, предназначенный для защиты россиян от мошенников, подделывающих электронные подписи и таким образом занимающихся отъемом недвижимости.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

«В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — путем получения незаконного доступа к ключу проверки электронной подписи и последующей подачи в Росреестр соответствующего заявления от имени собственника в электронной форме», — цитируют «Известия» пояснительную записку к законопроекту.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что количество удостоверяющих электронные подписи центров должно сократиться, а критерии их работы — ужесточиться, пишет polit.ru.

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