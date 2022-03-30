В историческом центре Барнаула вместо готического здания построят дом-«альбинос» с часами на башенке

Жилой комплекс с необычной архитектурой планируют построить между главными проспектами краевой столицы. Здание переменной этажности возведут на месте двух расселенных домов на ул. Короленко, 86. Эскизный проект был одобрен сегодня, 30 марта, на последнем мартовском заседании градостроительного совета.

Непростой проект

Сейчас на участке, где планируется стройка, стоят два старых дома. Оба уже расселены и готовы к сносу. На их месте вырастит ЖК повышенной комфортности. Первый этаж отдадут под общественные помещения. Остальные — под 63 квартиры. Территорию дома благоустроят — высадят крупномеры и кустарники. Двор будет свободен от машин.

За разработку эскизного проекта взялись барнаульский архитектор Владимир Золотов и специалисты компании «Алтайгражданпроект».

Перед авторами стояла непростая задача. Район, в котором запланирована стройка, насыщен памятниками архитектуры и просто интересными зданиями. Эскизы объекта в знаковом для Барнаула месте предварительно рассмотрели в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.

«Здание будет находиться на границе туристического кластера „Барнаул — горнозаводской город“. Понятно, почему площадке уделяется большое внимание. Поэтому мы и создали запоминающийся архитектурный объект, который в дальнейшем будет использован для привлечения туристов», — рассказал Золотов.

Готический и «правильный»

Как отметил во время доклада архитектор, изначально на суд экспертов городского комитета был представлен готический вариант с острыми коньками крыш и фасадами, облицованными красным кирпичом. Эскизы раскритиковали и отправили переделывать. В итоге на мартовский градсовет попало здание с более сдержанными, графичными стенами в теплых белых и серых тонах, а также плоскими крышами вместо двускатных.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко , 86. Мастерская Владимира Золотова.

Со стороны ул. Короленко предусмотрен архитектурный акцент — башня с часами. В ней разместится бойлерная, трубы которой задекорировали конусом, венчающим башню.

К слову, Золотов предложил несколько цветовых решений фасадов, в том числе бело-коричневые и бело-оранжевые.

Кроме того, первоначальный вариант жилого здания переменной этажности был ниже на один уровень. Его увеличили, и теперь в самой нижней точке у объекта 7 этажей, в верхней — восемь. К ним добавится подземная двухуровневая парковка.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко , 86. Мастерская Владимира Золотова.

Сама площадка тоже непростая. У земельного участка сложный рельеф — перепад высот от границы по ул. Никитина до ул. Короленко составляет четыре метра.

«Мы использовали этот перепад для того, чтобы вписать паркинг на 70 машиномест (еще 13 гостевых парковок оборудуют за красной линией). Максимальный уровень подземных вод позволил нам заглубиться еще на полтора метра. В итоге мы получили достаточно места (5,5 м) для строительства парковки. Так мы планируем освободить жилой дом от транспорта», — пояснил Владимир Золотов.

Он добавил, что зайти в дом и заехать на паркинг можно будет со стороны ул. Короленко. В темное время суток все входные группы, как и верх переднего фасада, будут светиться светодиодами.

Усечь и обезводить

Члены градостроительного совета в целом одобрили проект здания на ул. Короленко, 86, но с оговоркой, что разработчики примут во внимание ряд серьезных замечаний.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко , 86. Мастерская Владимира Золотова.

В частности, эксперты отметили, что территория находится в зоне, предполагающей жилую застройку средней этажности, и в третьей охранной зоне памятника архитектуры начала XX века — Гимназии Будкевич.

Получается, что здесь можно строить объекты, не превышающие отметку в 34 м и этажностью не больше восьми уровней. Поэтому Золотову порекомендовали сделать здание ниже на один этаж.

Кроме того, автору посоветовали разработать для данного района исторического центра Барнаула ливневую канализацию. Это поможет убрать с улиц города лишнюю воду после дождей и таяния снега. Сейчас же проект предполагает выведение воды с улицы за счет рельефа.