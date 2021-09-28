В камерном доме за 10 млн рублей продается самая дорогая однокомнатная квартира в Барнауле

Немаленькая и очень дорогая «однушка», которая продается на « Циан », расположена в центре краевой столицы в ЖК «Центральный» на ул. Мерзликина, 6-а. Недвижимость площадью 60 кв. м находится на 6 этаже 14-этажной элитной многоэтажки. Цена «жилого квадрата» составляет 166,6 тыс. рублей.

В Барнауле на ул. Мерзликина, 6-а продается самая дорогая однокомнатная квартира в городе.

ЖК «Центральный» возведен в нескольких метрах от Дворца зрелищ и спорта им Г.С. Титова. Это центр краевой столицы, где собраны ключевые деловые, образовательные и развлекательные центры.

Развитая инфраструктура — далеко не единственное преимущество жилого дома. К плюсам жилого комплекса можно смело отнести его «камерность» и закрытый тип придомовой территории.

В доме всего 74 квартиры. Дом находится под круглосуточной охраной. Во дворе есть детская площадка и зона барбекю.

Что касается однокомнатной квартиры, то помимо комнаты и уборной, в ней оборудованы кухня-гостиная и гардеробная. А с лоджии открывается панорамный вид на город.

В Барнауле на ул. Мерзликина , 6-а продается самая дорогая однокомнатная квартира в городе. «Циан».

Кстати, как утверждает авто объявления, в после покупки новым хозяевам останется вся встроенная мебель.