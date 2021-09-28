В камерном доме за 10 млн рублей продается самая дорогая однокомнатная квартира в Барнауле

ЖК «Центральный» возведен в нескольких метрах от Дворца зрелищ и спорта им Г.С. Титова. Это центр краевой столицы, где собраны ключевые деловые, образовательные и развлекательные центры.
Развитая инфраструктура — далеко не единственное преимущество жилого дома. К плюсам жилого комплекса можно смело отнести его «камерность» и закрытый тип придомовой территории.
В доме всего 74 квартиры. Дом находится под круглосуточной охраной. Во дворе есть детская площадка и зона барбекю.
Что касается однокомнатной квартиры, то помимо комнаты и уборной, в ней оборудованы кухня-гостиная и гардеробная. А с лоджии открывается панорамный вид на город.
Кстати, как утверждает авто объявления, в после покупки новым хозяевам останется вся встроенная мебель.