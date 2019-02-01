В мэрии рассказали, за благоустройство каких территорий голосуют барнаульцы

Голосование в интернете началось 25 января. За прошедшую неделю в нем приняли участие более 48,5 тысяч голосов.
Первое и второе места занимают два участка аллеи по улице Георгия Исакова. Они набрали более 21% голосов каждый.
Мизюлинская роща, идущая на третьем месте, взяла пока почти 9% голосов.
В десятке лидеров, по данным администрации города, также идут:
- сквер по ул. Панфиловцев, 22,
- Сиреневый бульвар (ул. Сиреневая, 7),
- площадь Маршала Жукова,
- парк «Юбилейный»,
- набережная речного вокзала,
- площадь Народная (ул. Попова, 88а),
- Демидовская площадь.
Пока видно, что лидируют общественные территории в густонаселенных частях города (Ленинском и Индустриальном районах).
Напомним, голосование продлится до 7 февраля. Число территорий, за которые можно отдать свой голос за один визит на сайт, не ограничено.
Помимо официального сайта города Барнаула возможность голосования за общественные территории есть на сайте Алтапресс. Информация о голосовании размещена и на официальных страницах администрации города в социальных сетях: ВКонтакте «Город Барнаул», Одноклассники «Барнаул», Facebook «Город Барнаул», Twitter «Барнаул», Instagram.