В мэрии рассказали, за благоустройство каких территорий голосуют барнаульцы

Барнаульцы хотели бы, чтобы благоустроили аллею на Георгия Исакова и Мизюлинскую рощу. 1 февраля мэрия обнародовала промежуточные результаты голосования горожан за общественные территории, которые в 2019 году благоустроят по федеральной программе.

В Барнауле открыли часы 1980 года.

Голосование в интернете началось 25 января. За прошедшую неделю в нем приняли участие более 48,5 тысяч голосов.

Первое и второе места занимают два участка аллеи по улице Георгия Исакова. Они набрали более 21% голосов каждый.

Мизюлинская роща, идущая на третьем месте, взяла пока почти 9% голосов.

В десятке лидеров, по данным администрации города, также идут:

сквер по ул. Панфиловцев , 22,

22, Сиреневый бульвар ( ул. Сиреневая , 7),

ул. Сиреневая 7), площадь Маршала Жукова,

парк «Юбилейный»,

набережная речного вокзала,

площадь Народная ( ул. Попова , 88а),

ул. Попова 88а), Демидовская площадь.

Пока видно, что лидируют общественные территории в густонаселенных частях города (Ленинском и Индустриальном районах).

Напомним, голосование продлится до 7 февраля. Число территорий, за которые можно отдать свой голос за один визит на сайт, не ограничено.

Помимо официального сайта города Барнаула возможность голосования за общественные территории есть на сайте Алтапресс. Информация о голосовании размещена и на официальных страницах администрации города в социальных сетях: ВКонтакте «Город Барнаул», Одноклассники «Барнаул», Facebook «Город Барнаул», Twitter «Барнаул», Instagram.