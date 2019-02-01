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Недвижимость

В мэрии рассказали, за благоустройство каких территорий голосуют барнаульцы

Барнаульцы хотели бы, чтобы благоустроили аллею на Георгия Исакова и Мизюлинскую рощу. 1 февраля мэрия обнародовала промежуточные результаты голосования горожан за общественные территории, которые в 2019 году благоустроят по федеральной программе.

В Барнауле открыли часы 1980 года.
В Барнауле открыли часы 1980 года.
barnaul.org

Голосование в интернете началось 25 января. За прошедшую неделю в нем приняли участие более 48,5 тысяч голосов.

Первое и второе места занимают два участка аллеи по улице Георгия Исакова. Они набрали более 21% голосов каждый.

Мизюлинская роща, идущая на третьем месте, взяла пока почти 9% голосов.

В десятке лидеров, по данным администрации города, также идут:

  • сквер по ул. Панфиловцев, 22,
  • Сиреневый бульвар (ул. Сиреневая, 7),
  • площадь Маршала Жукова,
  • парк «Юбилейный»,
  • набережная речного вокзала,
  • площадь Народная (ул. Попова, 88а),
  • Демидовская площадь.
Что изменить в Барнауле. Проголосуй за общественную территорию для благоустройства
Потребитель

Пока видно, что лидируют общественные территории в густонаселенных частях города (Ленинском и Индустриальном районах).

Напомним, голосование продлится до 7 февраля. Число территорий, за которые можно отдать свой голос за один визит на сайт, не ограничено.

Помимо официального сайта города Барнаула возможность голосования за общественные территории есть на сайте Алтапресс. Информация о голосовании размещена и на официальных страницах администрации города в социальных сетях: ВКонтакте «Город Барнаул», Одноклассники «Барнаул», Facebook «Город Барнаул», Twitter «Барнаул», Instagram.

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