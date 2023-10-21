В Москве почти за 10 млн рублей сдают в аренду шикарную виллу. Как она выглядит - фото

В поселке Раздоры в Москве сдают в аренду виллу площадью 1,7 тыс. кв.м. Цена нескромная - 9,7 млн рублей в месяц. Как она выглядит и какие удобства в ней есть - в материале altapress.ru.

Дом трехэтажный, стоит на участке в 26 соток. На территории: гараж на две машины, дом для персонала с двумя спальнями, санузлом, кухней-гостиной, беседка с зоной BBQ.

На цокольном этаже есть винная комната с дегустационной зоной, постирочная, кладовые. Для персонала на цоколе есть отдельная двухспальная квартира с санузлом.

На первом этаже: холл, гардеробная, гостевой санузел. Кухня, столовая, гостиная с каминной зоной.

Спа-зона: бассейн, хамам, душевые, с/у, массажный кабинет, салон красоты.

На том же этаже дискотека, кабинет и переговорная комната, спальня с с/у и гардеробной.

Престижная вилла. luxuryestate.com Престижная вилла. luxuryestate.com Престижная вилла. luxuryestate.com

На втором этаже: четыре спальни со своими с/у и гардеробными, мастер спальня с с/у, будуаром и двумя гардеробными комнатами.

Всего на участке 10 санузлов и столько же спален. Как минимум восемь гардеробных комнат.

Тем временем россияне страдают из-за высокой стоимости аренды жилья. Как только выросла ключевая ставка, многие семьи отказались от покупок квартир и стали снимать жилье.

В итоге на рынке произошла ситуация, когда спрос на аренду оказался слишком высок, жилья стало не хватать. Отсюда — скачок цен.