В Москве почти за 10 млн рублей сдают в аренду шикарную виллу. Как она выглядит - фото

Дом трехэтажный, стоит на участке в 26 соток. На территории: гараж на две машины, дом для персонала с двумя спальнями, санузлом, кухней-гостиной, беседка с зоной BBQ.
На цокольном этаже есть винная комната с дегустационной зоной, постирочная, кладовые. Для персонала на цоколе есть отдельная двухспальная квартира с санузлом.
На первом этаже: холл, гардеробная, гостевой санузел. Кухня, столовая, гостиная с каминной зоной.
Спа-зона: бассейн, хамам, душевые, с/у, массажный кабинет, салон красоты.
На том же этаже дискотека, кабинет и переговорная комната, спальня с с/у и гардеробной.
На втором этаже: четыре спальни со своими с/у и гардеробными, мастер спальня с с/у, будуаром и двумя гардеробными комнатами.
Всего на участке 10 санузлов и столько же спален. Как минимум восемь гардеробных комнат.
Тем временем россияне страдают из-за высокой стоимости аренды жилья. Как только выросла ключевая ставка, многие семьи отказались от покупок квартир и стали снимать жилье.
В итоге на рынке произошла ситуация, когда спрос на аренду оказался слишком высок, жилья стало не хватать. Отсюда — скачок цен.