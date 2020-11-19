Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября
Недвижимость

В Москве продают самую дорогую «двушку» в стране, стоимостью в 1 млн рублей за квадратный метр

Премиальные апартаменты находятся в одной из башен комплекса высотных зданий «Федерация». Квартира находится на 94 этаже и имеет собственный лифт. Об этом, ссылаясь на пресс-службу «Федерации», сообщает портал «Российская газета».

Башни "Федерации".
Башни "Федерации".
"Циан".

Несмотря на скромное количество комнат, площадь продаваемой недвижимости впечатляет. Будущему владельцу достанутся 465 «жилых» квадратов с редкой для современных многоэтажек высотой потолков, равной 5,5 метрам.

В пересчете на стоимость квадратного метра, она обойдется покупателю более чем в 500 млн рублей.

«Планировкой предусмотрено размещение четырех санузлов и трех ванных комнат, просторной кухни-гостиной с кабинетом, отделенным стеклянной перегородкой, а также спальни с несколькими гардеробными комнатами», — сказал «РГ» в пресс-службе.

Барнаульская квартира за 12,9 млн рублей, расположенная не пер. Геблера.
Барнаульская квартира за 12,9 млн рублей, расположенная не пер. Геблера.
«Циан».

Еще одна особенность вип-недвижимости — много солнца. Портал отмечает. Что для зимы в Москве характерна плотная облачность. Она образуется на высоте 300 метров, а квартира расположена на отметке 355 метров.

В Барнауле цены несколько скромнее. Пока само дорогой двухкомнатной недвижимостью остается квартира с витражными окнами, стоимостью 12,9 млн рублей. Она находится на седьмом этаже дома, построенного на пер. Геблера. Ее площадь составляет 124,8 кв. м.

Свежие объявления о покупке-продаже недвижимости в Алтайском крае смотрите на сайте kuprod.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость