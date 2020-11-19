В Москве продают самую дорогую «двушку» в стране, стоимостью в 1 млн рублей за квадратный метр

Премиальные апартаменты находятся в одной из башен комплекса высотных зданий «Федерация». Квартира находится на 94 этаже и имеет собственный лифт. Об этом, ссылаясь на пресс-службу «Федерации», сообщает портал «Российская газета».

Несмотря на скромное количество комнат, площадь продаваемой недвижимости впечатляет. Будущему владельцу достанутся 465 «жилых» квадратов с редкой для современных многоэтажек высотой потолков, равной 5,5 метрам.

В пересчете на стоимость квадратного метра, она обойдется покупателю более чем в 500 млн рублей.

«Планировкой предусмотрено размещение четырех санузлов и трех ванных комнат, просторной кухни-гостиной с кабинетом, отделенным стеклянной перегородкой, а также спальни с несколькими гардеробными комнатами», — сказал «РГ» в пресс-службе.

Барнаульская квартира за 12,9 млн рублей , расположенная не пер. Геблера. «Циан».

Еще одна особенность вип-недвижимости — много солнца. Портал отмечает. Что для зимы в Москве характерна плотная облачность. Она образуется на высоте 300 метров, а квартира расположена на отметке 355 метров.

В Барнауле цены несколько скромнее. Пока само дорогой двухкомнатной недвижимостью остается квартира с витражными окнами, стоимостью 12,9 млн рублей. Она находится на седьмом этаже дома, построенного на пер. Геблера. Ее площадь составляет 124,8 кв. м.

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